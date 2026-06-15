Ansage bei Konzert: Ed Sheeran verkündet Abschied auf Zeit

Poplegende Ed Sheeran plant eine längere Pause von der Musikszene. Bei einem Konzert verkündete der 35-jährige Superstar, dass er nach seiner aktuellen Tournee mehr Zeit als Papa verbringen will.

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Ed Sheeran teilte das Update zu seiner Karriere am Samstag beim Auftakt seiner LOOP-Tour in Glendale im US-Bundesstaat Arizona mit. Nachdem er eine Reihe seiner bekannten Hits gesungen hatte, hielt er kurz inne, um mit dem Publikum zu sprechen. Dabei erklärte er den Fans, dass sie ihn wohl für eine Weile nicht mehr sehen werden. Die lange Reihe an Auftritten quer durch Nordamerika läuft noch fünf Monate lang und endet am Samstag, 7. November, in Tampa im US-Bundesstaat Florida.

Auszeit für die Familie

"Dies wird für eine Weile mein letztes Mal hier sein. Ich werde mir nach dem Ende dieser Tour vielleicht etwas Zeit freinehmen und quasi das Papa-Ding machen", sagte der Musiker wörtlich auf der Bühne. Zum Abschied fügte er hinzu: "Wenn ich euch also eine Weile nicht sehe: Ich liebe euch, danke fürs Kommen." Ed Sheeran hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Cherry Seaborn zwei Kinder, die fünfjährige Lyra und die vierjährige Jupiter. Das Paar heiratete im Jänner 2019, nachdem sie sich bereits als Kinder kennengelernt hatten. Der Star war in diesem Jahr schon die meiste Zeit von seiner Familie getrennt, da seine Konzertreise im Jänner in Neuseeland begann und ihn danach nach Australien und Südamerika führte.

Ed Sheeran und Ehefrau Cherry © getty images

Abschied vom alten Plattenlabel

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Brite eine Auszeit nimmt. Bereits im Jahr 2015 nach seinem "Multiply"-Album sowie im Zeitraum zwischen 2019 und 2021 nach der zweijährigen "Divide"-Ära legte er Pausen ein. Erst im vergangenen Monat sorgte er zudem für Aufsehen, als er bekannt gab, sein Plattenlabel nach 15 Jahren zu verlassen. In einem Statement erklärte er dazu: "Dies ist kein 'unzufriedener Künstler verlässt sein Musiklabel'. Dies ist ein Junge, der als Teenager mit anderen Prioritäten in der Firma angefangen hat, im Vergleich zu dem zweifachen Vater, der jetzt existiert und das Gefühl hat, dass er einen Wandel und eine Veränderung braucht." Diese Entscheidung löste Schockwellen in der Musikindustrie aus, zumal er damit einen Vertrag ausschlug, der als absolut unglaublicher Deal beschrieben wurde.