× Brad Paisley, Old Dominion und Lauren Alaina als Topstars vom C2C in Berlin

Nach vierjährigem Corona-Stopp bringt das C2C Festival am 2. und 3. März wieder die Stars der Country-Musik nach Berlin. Mit Brad Paisley und Old Dominion als Headliner liefert das größte Country Musik Festival Europas ein starkes Comeback.

Im März 2020 war das C2C Country to Country Festival in Berlin mit u.a. Luke Combs, dem aktuellen „CMA Entertainer of the Year“, Darius Rucker oder Charles Esten, dem Star der TV-Serie „Nashville,“ das letzte Musik Großereignis vor dem globalen Lockdown. Jetzt gibt’s das heiß-ersehnte Comeback

© C2C ×

Programm. Am 2 . und 3. März bringt Semmel Concerts die „Memory Lane“-Stars Old Dominion und Brad Paisley, mit 18 Nummer eins Hits einer der erfolgreichsten Country-Sänger der Gegenwart, als Headliner in die Berliner Verti Music Hall. Dazu gibt’s mit u.a. Lauren Alaina, Alana Springsteen, Randall King und der Songwriter-Serie „Introducing Nashville“ in Berlin und Rotterdam, wo das gleiche Line-Up an gekippten Tagen über die Bühne geht, ein spannendes Rahmen Programm.

Hit. Die Fans dürfen sich somit auf fast 12 Stunden Live Musik pro Tag freuen. Der Zuspruch ist enorm: die Early Bird Tickets für Berlin waren bereits vor der Line-Up-Ankündigung ausverkauft!

© C2C ×

London, Glasgow & Belfast. Noch mehr Nashville- und County-Feeing gibt es die Woche drauf, vom 8. bis 10. März, bei rotierendem Line-Up in London, Glasgow und Belfast. Neben den Stars von Berlin sind auch noch Carly Pearce, Brian Kelley oder Brothers Osbourne mit dabei Und als dritter Headliner sogar Durchstarter Kane Brown.