Stephansdom, Schönbrunn und Peterskirche. Country-Music-Queen Miranda Lambert war geheim in Wien und zeigt sich überwältigt: „Der atemberaubendste Ort, den ich je gesehen habe!

In der Country Musik zählt Miranda Lambert zu den Allergrößten: Drei Grammys, 31 ACM Awards (Rekord!) und über 10 millionenfach verkaufte Hits wie "The House That Built Me" oder „Heart Like Mine", Jetzt erstrahlt ihr Herz in rot-weiß-rot. Lambert verbrachte die letzten Tage nämlich geheim in Wien und kam dabei, wie sie auf Instagram zeigt, aus dem Staunen nicht heraus: „Ich kann nicht einmal die Worte finden. Es ist der atemberaubendste Ort, den ich je gesehen habe!“ schreibt sie zu einer Foto-Serie, die sie u.a. mit Ehemann Brendan McLoughlin vor Schönbrunn, am Stephansplatz oder wohl im Rosewood Hotel bei der Peterskirche zeigen.

„Es war unser erstes Mal in diesem wunderschönen Land und sicherlich nicht das letzte Mal.“ schwärmt sie und macht bei ihren 4,8 Millionen Follower gleich die beste Werbung: „Setzen Sie Österreich lieber ganz oben auf Ihre Liste, falls Sie noch nicht dort waren. Es war im besten Sinne überwältigend. Ich bin so dankbar, hier gewesen zu sein. Wir planen unsere Rückkehr so ​​schnell wie möglich.“ Dann vielleicht ja nicht nur zum Sightseeing, sondern auch für ein Konzert. Vor dem Wien-Trip hat Miranda ja am Wochenende bei der Country Night n Gstaad, Schweiz aufgespielt.