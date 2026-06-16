TV
E-Paper
Stars

Rekordverdächtig

Taylor Swift mit "Toy Story"-Song auf Platz 1

Taylor Swift
© Getty Images for TAS Rights Mana
Superstar führt zum 15. Mal die Billboard Hot 100 an
OE24 auf Google bevorzugen

US-Popstar Taylor Swift (36) hat es mit dem Song "I Knew It, I Knew You" aus dem Soundtrack von "Toy Story 5" an die Chart-Spitze der Billboard Hot 100 geschafft. Zum 15. Mal in ihrer Karriere belegt die Sängerin damit den ersten Platz dieser Charts. Swift steht nun in der Rangfolge der Künstler mit den meisten Nummer-1-Hits bei den Billboard Hot 100 an dritter Stelle - hinter den Beatles mit 20 und Mariah Carey mit 19 Spitzenplatzierungen.

Großer "Toy Story"-Fan

Toy Story 5
Toy Story 5 © Pixar

Die Sängerin überholte Rihanna und Drake, die jeweils 14 Mal den Top-Platz erreichten. Vergangene Woche hatte Swift ihre Fans bei der Filmpremiere von "Toy Story 5" in Los Angeles mit einem Überraschungsauftritt begeistert. Nach der Vorführung setzte sich die 36-Jährige ans Klavier und präsentierte erstmals vor Publikum ihren neuen Song "I Knew It, I Knew You". Das Lied schrieb sie eigens für den Film von Disney und Pixar. Swift hatte sich bereits bei der Ankündigung des Songs Anfang Juni als großen Fan der Filmreihe bezeichnet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

North West: So reich ist die Tochter von Kim & Kanye bereits

Shania Twain wurde als Kind missbraucht

Ehren-Oscar für Hollywood-Star Glenn Close

Schlagerstar stirbt mit 79 an Lungenkrebs

J.Lo: "Bin seit Scheidung ein neuer Mensch"

Jazz-Legende Abdullah Ibrahim ist tot

Beckham-Drama: Brooklyn schießt gegen Harper

Aufatmen! Bonnie Tyler aus Koma erwacht

Taylor Swift mit "Toy Story"-Song auf Platz 1

Ex-Supermodel Tyra Banks verklagt Netflix wegen Doku