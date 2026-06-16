Taylor Swift mit "Toy Story"-Song auf Platz 1

Superstar führt zum 15. Mal die Billboard Hot 100 an

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

US-Popstar Taylor Swift (36) hat es mit dem Song "I Knew It, I Knew You" aus dem Soundtrack von "Toy Story 5" an die Chart-Spitze der Billboard Hot 100 geschafft. Zum 15. Mal in ihrer Karriere belegt die Sängerin damit den ersten Platz dieser Charts. Swift steht nun in der Rangfolge der Künstler mit den meisten Nummer-1-Hits bei den Billboard Hot 100 an dritter Stelle - hinter den Beatles mit 20 und Mariah Carey mit 19 Spitzenplatzierungen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Großer "Toy Story"-Fan

Toy Story 5 © Pixar

Die Sängerin überholte Rihanna und Drake, die jeweils 14 Mal den Top-Platz erreichten. Vergangene Woche hatte Swift ihre Fans bei der Filmpremiere von "Toy Story 5" in Los Angeles mit einem Überraschungsauftritt begeistert. Nach der Vorführung setzte sich die 36-Jährige ans Klavier und präsentierte erstmals vor Publikum ihren neuen Song "I Knew It, I Knew You". Das Lied schrieb sie eigens für den Film von Disney und Pixar. Swift hatte sich bereits bei der Ankündigung des Songs Anfang Juni als großen Fan der Filmreihe bezeichnet.