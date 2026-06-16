Gabalier: Neuer Hit und Wörthersee-Comeback

Der Volks-Rock'n'Roller bringt am 26. Juni eine Duett auf den Markt - auf Italienisch!

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Die Vorfreude der Fans ist groß, als Andreas Gabalier via Instagram neue Musik angekündigt hat. Für seinen neuen Song hat er sich sogar Verstärkung geholt und wird im Duett mit dem Deutsch-Italiener Pietro Basile singen. "Una canzone per te" - ein Lied für dich, wird der neue Song heißen und Gabalier verspricht "Eine Melodie direkt aus dem Herzen".

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Live am Wörthersee

Vielleicht wird er den Song dann auch bei seinem Bühnen-Comeback am Wörthersee präsentieren. Am 4. Juli steht das nächste Konzert von Andreas Gabalier in Klagenfurt an. Wegen des enormen Erfolgs vor zwei Jahren zieht es den Musiker erneut in die Wörthersee Ostbucht, wo er bereits sein drittes Open Air veranstaltet. Der Künstler selbst blickt voller Vorfreude auf das anstehende Live-Jahr 2026.

Andreas Gabalier am Wörthersee © krivograd/ipmedia

Die Fans erwartet eine gelungene Mischung aus bekannten Hits und energiegeladener Bühnenpräsenz. Der Musiker verspricht ein unvergessliches Erlebnis: "Wir sagen 'servus' am 4. Juli und melden uns zurück mit der großen Live Show und dem ganzen Hulapalu und Volks- Rock´n Roll Wahnsinn. Wir freuen uns auf eine riesengroße und rappelvolle Comeback- & Sommershow". Das Event in Kärnten bildet ein absolutes Highlight des Sommers. Infos und Tickets auf www.ip-media.tv.