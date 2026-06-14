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Platz 1 bei iTunes

Nach Skandal: Seiler und Speer an der Chart-Spitze

Seiler und Speer
© Zeidler
Ihre neue Single "Daunzn" stürmt auf Platz 1 der iTunes-Charts und sorgt für wahren Fan-Hype.
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Mit dem neuen, letzten Freitag veröffentlichten Song "Daunzn" liefern Seiler und Speer eine provokante Abhandlung der letzten Monate. „Hast scho gheat. De zwa san kan Cent mehr wert. Die ghean ja wegagsperrt oder komplett enterbt!" heißt es im 3:32 -minütigen Pop-Rap-Hit. Oder „Geächtet im ganzen Land. Mittlerweile will die ned amoi mehr der Hausverstand!". Die Anspielungen auf den Skandal rund um Christopher Seiler machen sich bei den Fans jedenfalls bezahlt.

Fan-Hype und Tour

Kurz nach Veröffentlichung des Songs ist dieser bereits auf Platz 1 bei iTunes und schlägt damit Größen wie David Guetta oder die K-Pop-Stars BTS. In den sozialen Netzwerken muss das Duo aber auch Kritik für den Text einstecken. Die positiven Kommentare überwiegen allerdings und zeigen, dass die Fangemeinde des Duos voll hinter ihren Idolen steht.

Seiler und Speer
Seiler und Speer © Thomas Zeidler

Und die können sie schon bald wieder Live sehen. Ab 19. Juni startet die große Österreich-Tour von Seiler und Speer in Gloggnitz.

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