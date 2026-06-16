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Taylor Swift hängt mit "Toy Story 5"-Hit Rihanna ab

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STOCKHOLM, SWEDEN - MAY 17: (EDITORIAL USE ONLY. NO STANDALONE PUBLICATION USE (NO SPECIAL INTEREST OR SINGLE ARTIST PUBLICATION USE; NO BOOK USE)) Taylor Swift performs at Friends Arena on May 17, 2024 in Stockholm, Sweden. (Photo by Michael Campanella/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management )
© Getty Images for TAS Rights Mana
US-Popstar Taylor Swift (36) hat es mit dem Song "I Knew It, I Knew You" aus dem Soundtrack von "Toy Story 5" an die Chart-Spitze der Billboard Hot 100 geschafft.
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Zum 15. Mal in ihrer Karriere belegt die Sängerin damit den ersten Platz dieser Charts. Swift steht nun in der Rangfolge der Künstler mit den meisten Nummer-1-Hits bei den Billboard Hot 100 an dritter Stelle - hinter den Beatles mit 20 und Mariah Carey mit 19 Spitzenplatzierungen.

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Die Sängerin überholte Rihanna und Drake, die jeweils 14 Mal den Top-Platz erreichten. Vergangene Woche hatte Swift ihre Fans bei der Filmpremiere von "Toy Story 5" in Los Angeles mit einem Überraschungsauftritt begeistert.

Nach der Vorführung setzte sich die 36-Jährige ans Klavier und präsentierte erstmals vor Publikum ihren neuen Song "I Knew It, I Knew You". Das Lied schrieb sie eigens für den Film von Disney und Pixar. Swift hatte sich bereits bei der Ankündigung des Songs Anfang Juni als großen Fan der Filmreihe bezeichnet.

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