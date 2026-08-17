Helene Fischer: Jetzt kommt der Liebes-Hit

Im Sommer zeigte Helene Fischer auch in Wien die große Liebes-Show für und mit ihrem Thomas. Jetzt kommt der Soundtrack dazu. Am 4. September bringt Helene den neuen Hit "An meiner Seite". Ihr persönlichster Song.

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"Tag und Nacht. Du bist an meiner Seite. Stark und schwach. Du stehst an meiner Seite. Hart auf Hart. Du lässt mich nie alleine!" Innige Zeilen für ihren Thomas Seitel, mit denen Helene Fischer im Sommer für das große Herzbeben sorgte. Zum noch unveröffentlichten Song "An meiner Seite" lieferte sie ja auch im Wiener Happel Stadion die große Liebesshow mit dem Vater ihrer beiden Töchter. Atemberaubende Hochseil-Akrobatik-Einlagen, verliebte Blicke, herzliche Liebkosungen und sogar ein Kuss inklusive.

Am 4. September bringt Helene Fischer ihren Liebes-Hit "An meiner Seite". © Universal Music

Das war das emotionelle Highlight ihrer bahnbrechenden 360-Grad-Show. So verliebt und innig hat man Helene noch nie gesehen. 750.000 Fans haben den romantischen Liebes-Song bei den Konzerten schon gehört – jetzt kann die ganze Welt mitschmachten: Am 4. September bringt Helene "An meiner Seite", also den Liebes-Song für ihren Thomas, auch als Single. Mit den eindeutigen Worten: "Da hängen so viele schöne Erinnerungen dran!"

Helene Fischer und ihr Thomas lieferten auch in Wien die große Liebes-Show. © Instagram

Wie wahr: Für das Video darf man natürlich die Liebes-Show der Jubiläums-Tournee erwarten. Und damit auch intime Einblicke aus Wien. Schließlich wählte Helene ja gerade das Happel Stadion für ihren Tour-Film aus. "Ich liebe Österreich. Das ist immer wie ein kleiner Urlaub für mich!"

Konzert-Hit: Helene Fischer kommt am 11. und 12.Dezember nach Schladming © Leutgeb Entertainment Group

Den Beweis tritt sie auch am 11. und 12. Dezember an. Da rockt sie ja das Ski-Opening in Schladming. Natürlich mit dem Liebes-Hit "An meiner Seite" für ihren Thomas.