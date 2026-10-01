Sänger vom ersten "Benjamin Blümchen"-Titellied gestorben

Ein sprechender Elefant braucht natürlich auch ein eigenes Lied.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Michael Thilo lieh dem Titelsong der Hörspielreihe "Benjamin Blümchen" über Jahre seine Stimme. Wie nun bekannt wurde, ist der Sänger im Alter von 81 Jahren gestorben. Thilo sei bereits im März im oberfränkischen Guttenberg gestorben, bestätigte sein Sohn am Donnerstag. Zur Todesursache machte er keine Angaben. Der als Michael-Tilo Amft geborene Komponist stammte aus Dresden.

Als Schlagersänger hatte er unter anderem mit dem Song "Barbara" Erfolg. Generationen von Kindern dürften seine Stimme jedoch vor allem aus den Abenteuern des grauen Elefanten mit der roten Mütze kennen. Von 1977 bis 1987 war Thilos Version des Titellieds in den ersten 57 Folgen der Hörspielreihe zu hören. Er sang das Stück und begleitete sich auf der Gitarre. Das Lied begann mit den Worten "Auf 'ner schönen grünen Wiese".

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Sein Sohn sagte dem "Münchner Merkur": "Ich stoße nach wie vor noch auf Musik von ihm, die ich noch nicht kannte und an der ich sehe, wie vielfältig er damals war." Bis 2009 soll Thilo dem Bericht zufolge noch auf der Bühne gestanden sein.