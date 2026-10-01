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Sänger vom ersten "Benjamin Blümchen"-Titellied gestorben

Ein Sänger mit Gitarre tritt 1975 in einer Fernsehshow vor einem Mikrofon auf.
© United Archives via Getty Images
Ein sprechender Elefant braucht natürlich auch ein eigenes Lied.
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Michael Thilo lieh dem Titelsong der Hörspielreihe "Benjamin Blümchen" über Jahre seine Stimme. Wie nun bekannt wurde, ist der Sänger im Alter von 81 Jahren gestorben. Thilo sei bereits im März im oberfränkischen Guttenberg gestorben, bestätigte sein Sohn am Donnerstag. Zur Todesursache machte er keine Angaben. Der als Michael-Tilo Amft geborene Komponist stammte aus Dresden.

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Als Schlagersänger hatte er unter anderem mit dem Song "Barbara" Erfolg. Generationen von Kindern dürften seine Stimme jedoch vor allem aus den Abenteuern des grauen Elefanten mit der roten Mütze kennen. Von 1977 bis 1987 war Thilos Version des Titellieds in den ersten 57 Folgen der Hörspielreihe zu hören. Er sang das Stück und begleitete sich auf der Gitarre. Das Lied begann mit den Worten "Auf 'ner schönen grünen Wiese".

Sein Sohn sagte dem "Münchner Merkur": "Ich stoße nach wie vor noch auf Musik von ihm, die ich noch nicht kannte und an der ich sehe, wie vielfältig er damals war." Bis 2009 soll Thilo dem Bericht zufolge noch auf der Bühne gestanden sein.

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