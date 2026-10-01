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Oktoberfest 2026

Ballermann-Stars feiern mit Prater-Bossen auf der Wiesn

Phillip Platzer
von
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Bunte Mischung auf der Wiesn: Wiener Prater trifft auf Mallorca-Ballermann! Da ist die große Party auf dem Münchner Oktoberfest natürlich vorprogrammiert.
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Die Prominenz aus dem Wiener Prater stattete der Wiesn den schon traditionellen Besuch ab, wie im Vorjahr wurde mit den Ballermann-Stars gefeiert.

Tagada-Boss Marcus Vetter und Luftburg-Geschäftsführer Alexander Brunner genossen die tolle Atmosphäre auf der Wiesn - und hatten prominente Unterstützung dabei.

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Mit Julian Sommer und Frenzy waren auch zwei Ballermann-Stars am Start - das sorgte natürlich auch für Selfie-Alarm! Auch mit dabei: München-Urgestein und Wrestling-Kommentator Mike Ritter - DIE deutsche Stimme des Wrestlings, bekannt von AEW, TNA, Lucha Underground und WCW.

Auch DJ "Noisetime" war in der illustren Runde mit Dabei.

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Vor allem Frenzy hat aktuell jeden Grund zum Feiern: Die Halb-Österreicherin startet nicht nur mit ihrer Musik-Karriere voll durch, sie hat auch die beliebte Reality-Sendung "Villa der Versuchung" gewonnen - sie beweist großes Herz und spendet ihren kompletten Gewinn an zwei Tierrettungsorganisationen.

Na dann, Prost!

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