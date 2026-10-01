Oktoberfest 2026
Ballermann-Stars feiern mit Prater-Bossen auf der Wiesn
Die Prominenz aus dem Wiener Prater stattete der Wiesn den schon traditionellen Besuch ab, wie im Vorjahr wurde mit den Ballermann-Stars gefeiert.
Tagada-Boss Marcus Vetter und Luftburg-Geschäftsführer Alexander Brunner genossen die tolle Atmosphäre auf der Wiesn - und hatten prominente Unterstützung dabei.
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Mit Julian Sommer und Frenzy waren auch zwei Ballermann-Stars am Start - das sorgte natürlich auch für Selfie-Alarm! Auch mit dabei: München-Urgestein und Wrestling-Kommentator Mike Ritter - DIE deutsche Stimme des Wrestlings, bekannt von AEW, TNA, Lucha Underground und WCW.
Auch DJ "Noisetime" war in der illustren Runde mit Dabei.
Vor allem Frenzy hat aktuell jeden Grund zum Feiern: Die Halb-Österreicherin startet nicht nur mit ihrer Musik-Karriere voll durch, sie hat auch die beliebte Reality-Sendung "Villa der Versuchung" gewonnen - sie beweist großes Herz und spendet ihren kompletten Gewinn an zwei Tierrettungsorganisationen.
Na dann, Prost!
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