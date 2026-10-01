oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Kopftuch-Streit

Neuer Trick: "Turban statt Kopftuch"

So oder so ähnlich könnte es bald in unseren Klassenzimmern aussehen.
© Unsplash
Kopftuch? Nein, Turban! Ein Streit um das Kopftuchverbot an einer Brennpunktschule in Niederösterreich schlägt hohe Wellen.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Kopftuch, das plötzlich "Turban" heißt: Bei der Auslegung des Kopftuchverbots soll an einer Brennpunktschule in Niederösterreich ein aktueller Verstoß "gestattet" worden sein. Die Schülerin bezeichnete ihr Kopftuch als "Turban", die Anordnung, dies zu dulden, kam laut FPÖ Niederösterreich von höherer Stelle.

Eine Lehrkraft der Schule wandte sich mit einem Beschwerdebrief an die FPÖ: "Diese Auslegung/Interpretation stellt aus meiner Sicht einen klaren Gesetzesverstoß dar."

FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler
FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler © FPÖ NÖ

FPÖ-Fiedler: "Kopftuch hat in unseren Schulen nichts verloren"

FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler erklärt: "Der Fall in einer Brennpunktschule in NÖ zeigt, wohin kreative Auslegungen führen können. Der Punkt ist: Das Kopftuch hat in unseren Schulen nichts verloren, auch dann nicht, wenn es plötzlich 'Turban' genannt wird."

Fiedlers Credo: Kopftuch runter, Regeln einhalten! Denn: "Wer unsere Regeln nicht akzeptieren will, muss sich fragen, ob Niederösterreich der richtige Ort ist."

Auch interessant

Medizin der Zukunft - direkt neben dem AKH

Gericht kippt Amazon Prime Aboerhöhung

Charlène verzaubert mit süßem Baby-Auftritt

Neue Regeln, neue Tricks

Seit dem Kopftuchverbot an Schulen suchen manche Schülerinnen nach Auswegen, und die Hotline der Bildungsdirektion läuft heiß.

Schluss mit Kopftuch

Bis zum 14. Geburtstag ist an Österreichs Schulen jede Kopfbedeckung tabu, die „das Haupt nach islamischen Traditionen verhüllt". Das Verbot trifft Mädchen an öffentlichen wie an privaten Schulen gleichermaßen.

Schulgewerkschafter Thomas Bulant kennt aber bereits die Ausweichmanöver aus der Praxis: „Manche Mädchen kommen mit einer Art Turban als Ersatz."

Hotline glüht

Wenn eine Direktion bei der Umsetzung nicht weiterweiß, kann sie sich an eine eigene Hotline der Bildungsdirektion wenden. Der Andrang ist groß, wie Bulant berichtet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Absurdistan: Schüler helfen Deutschlehrerin

Ritter, Rösser, Rummel auf der Rosenburg

Sudetendeutsche Schicksale: 80. Jahrestag der Abschiebung

Rauch: 8 Mio. Werbekosten fürs Impfen

Dieses Bundesland erhöht die Gehälter von Gesundheitsjobs

WM-Held Geoff Hurst wird 80

Landesklausur: beim Gesundheitsplan wird geliefert

Neuer Trick: "Turban statt Kopftuch"

Verdächtiges Paket auf Trumps Flugplatz: Sieben Menschen im Spital

ÖVP plakatiert "Der Vergleich macht sicher"