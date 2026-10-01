Wochenendausflug
Ritter, Rösser, Rummel auf der Rosenburg
Im größten noch erhaltenen Turnierhof Europas treten die Ritter hoch zu Ross an. Am 3. & 4. und 10. & 11. Oktober, um 11.00 und um 15.00 Uhr, krachen die Waffen, die Kämpfer messen ihre Kräfte in einem spektakulären Duell um Ruhm und Ehre.
Auf dem Burggelände ist den ganzen Tag über Hochbetrieb. Es gibt einen eigenen Kinderbereich, Händler, Gaukler und Musiker, dazu jede Menge Kulinarik.
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Tradition seit Jahrhunderten
Das Turnier ist längst Kult. Schon der edle Burgherr Gozwin de Rosenberc, Namensgeber der Rosenburg, lud im 12. Jahrhundert an dieser Stelle zu atemberaubenden Kämpfen. Heute zieht das Spektakel wieder Familien in das einzigartige Ambiente. Näheres unter: tps://rosenburg.at/veranstaltungskalender/ritterturnier-2026.
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