Wolf-Bilanz: Schon vier Abschüsse in NÖ

Der „Problemwolf" sorgt im Land für Wirbel: Vor einem Jahr wurde in Niederösterreich erstmals ein Tier entnommen, jetzt ist schon der vierte Wolf tot.

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Das bestätigt das Büro von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) gegenüber noe.ORF.at.

Alle im Waldviertel

Die Raubtiere nähern sich immer wieder Siedlungen und reißen Schafe. Zwei Wölfe wurden im Oktober des Vorjahres geschossen, einer im Mai, der vierte vor wenigen Wochen – alle im Waldviertel. Pernkopf stellt klar: Wölfe, die Menschen bedrohen, werden vertrieben, vergrämt und erlegt.

Rekord in Sicht

Österreichweit liegt NÖ auf Platz drei. Seit Oktober 2025 wurden mindestens 35 Wölfe erlegt, mehr als die Hälfte davon in Kärnten (18), danach folgt Tirol (10). 2026 steuert auf einen Rekord zu: Schon jetzt sind es mindestens 29 Abschüsse, im gesamten Jahr 2025 waren es 22.