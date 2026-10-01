oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Abschuss-Rekord

Wolf-Bilanz: Schon vier Abschüsse in NÖ

Vor einem Jahr ist in Niederösterreich erstmals ein "Problemwolf" entnommen worden.
© ORF
Der „Problemwolf" sorgt im Land für Wirbel: Vor einem Jahr wurde in Niederösterreich erstmals ein Tier entnommen, jetzt ist schon der vierte Wolf tot.
OE24 auf Google bevorzugen

Das bestätigt das Büro von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) gegenüber noe.ORF.at.

Alle im Waldviertel

Die Raubtiere nähern sich immer wieder Siedlungen und reißen Schafe. Zwei Wölfe wurden im Oktober des Vorjahres geschossen, einer im Mai, der vierte vor wenigen Wochen – alle im Waldviertel. Pernkopf stellt klar: Wölfe, die Menschen bedrohen, werden vertrieben, vergrämt und erlegt.

Auch interessant

Teure Flugtickets! Österreichs Flughäfen mit weniger Passagieren

75-Jährigen mit Tau aus Felswand geholt

Mit dem E-Bus von Wien nach Bratislava

Rekord in Sicht

Österreichweit liegt NÖ auf Platz drei. Seit Oktober 2025 wurden mindestens 35 Wölfe erlegt, mehr als die Hälfte davon in Kärnten (18), danach folgt Tirol (10). 2026 steuert auf einen Rekord zu: Schon jetzt sind es mindestens 29 Abschüsse, im gesamten Jahr 2025 waren es 22.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ritter, Rösser, Rummel auf der Rosenburg

Ardo-Gipfel: Funkstille nach dem Krisentreffen

10 Kätzchen im Rohr: gerettet

Arbeitslosigkeit steigt am stärkten in Niederösterreich

Hölle an der Rax: DAS bleibt

Birnenernte verspricht „Jahrhundert-Most"

Wolf-Bilanz: Schon vier Abschüsse in NÖ

Sachleistungskarte für Asylanten: ÖVP-Zauner kontert NGO-Kritik

Ex-Landesrat Schleritzko wechselt zur NÖ Versicherung

KI vom Waldviertel auf den Acker: Farm-ING