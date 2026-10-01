Mit dem E-Bus von Wien nach Bratislava

FlixBus und Blaguss setzen auf Strom: Acht neue E-Busse verbinden Wien, den Flughafen Wien und Bratislava. Mehr als 90 Prozent der Fahrten erfolgen elektrisch.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

FlixBus und der Wiener Mobilitätsanbieter Blaguss elektrifizieren eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Österreich und der Slowakei. Seit 1. Oktober sind acht Elektro-Reisebusse zwischen Wien und Bratislava im Einsatz. Die Strecke führt auch über den Flughafen Wien und bindet zudem den Flughafen Bratislava an.

Mehr als 90 Prozent der Fahrten auf der Linie werden künftig rein elektrisch zurückgelegt. Insgesamt stehen täglich 66 Kursfahrten zwischen den beiden Hauptstädten auf dem Fahrplan. Von 6.086 täglich gefahrenen Kilometern entfallen 5.568 Kilometer auf die neuen E-Busse.

Reichweite von rund 500 Kilometern

Zum Einsatz kommen Elektro-Reisebusse des Typs Yutong T12E. Sie verfügen über eine Batteriekapazität von 466 kWh und sollen laut Unternehmensangaben eine Reichweite von rund 500 Kilometern erreichen.

Geladen werden die Fahrzeuge unter anderem an einer neu errichteten Schnellladestation in Wien. Auch in Bratislava steht eine Ladestation für Nachtladungen und als Reserve zur Verfügung. Die Ladeinfrastruktur wurde mit Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern ausgestattet. Der Strom für die Fahrzeuge stammt laut Blaguss vollständig aus erneuerbaren Quellen.

Solarstrom für die neuen Busse

v.l.n.r.: Thomas Blaguss, Daniel Packenius, Barbara Novak, Hans-Jürgen Salmhofer, Paul Blaguss © Mila Eder / Superberg

Mit der Umstellung soll auch der CO₂-Ausstoß auf der Strecke deutlich sinken. Nach Berechnungen der Unternehmen spart der Wechsel vom bisher eingesetzten Dieselbus auf einen Elektrobus rund 66 Kilogramm CO₂ pro 100 Kilometer im direkten Betrieb ein.

"Die Linie zeigt: Elektromobilität im Fernverkehr funktioniert heute schon zuverlässig unter den richtigen Umständen", erklärt FlixBus-Zentraleuropa-Geschäftsführer Daniel Packenius.

66 Verbindungen täglich

Wien und Bratislava liegen nur rund 80 Kilometer auseinander. Die überwiegend flache Strecke durch das Marchfeld eignet sich laut FlixBus besonders für den Einsatz der Elektrofahrzeuge.

Für Fahrgäste ändert sich am grundsätzlichen Angebot wenig: Die Busse verkehren täglich zwischen Wien, dem Flughafen Wien und Bratislava beziehungsweise dem Flughafen Bratislava. Tickets sind laut FlixBus ab 5,99 Euro erhältlich.