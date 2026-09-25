Baumarkt
Hellweg-Insolvenz: Sanierung läuft an
Die Gläubiger der insolventen "Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH" haben am Freitag einstimmig den Sanierungsplan angenommen. Die Quote beträgt 30 Prozent. Bis 31. Oktober ist der Betrag zu hinterlegen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Schließung der verbliebenen Standorte läuft.
Auch interessant
Fast 24 Millionen Euro Schulden bei 280 Gläubigern
Über die österreichische Tochtergesellschaft der deutschen Baumarktkette war am 30. Juni 2026 am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Die deutsche Muttergesellschaft hatte bereits am 16. Juni Insolvenz angemeldet. Die Verbindlichkeiten in Österreich beliefen sich laut Kreditschützern auf 23,88 Mio. Euro bei rund 280 betroffenen Gläubigern.
Zu Beginn des Verfahrens hatte die Kette in Österreich noch sechs Filialen und 165 Beschäftigte. Ein Teil wurde bereits geschlossen. Nachdem zuletzt die Verhandlungen mit einem potenziellen Investor gescheitert sind, folgt nun der Rest.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden