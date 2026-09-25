Jetzt wird's ernst: Zeiler fordert offenbar Babler heraus

Großes Interview am Wochenende geplant ++ Treffen mit Ludwig

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Die Spekulationen über eine mögliche Kandidatur des langjährigen Medien-Managers Gerhard Zeiler an der SPÖ-Spitze - oe24 berichtete zuerst - haben sich am Freitag verstärkt. Der 71-Jährige steht offenbar vor einer klaren Positionierung, während der Druck auf den amtierenden Parteichef Andreas Babler anhält.

Geplante Erklärung am Wochenende

Nach einem erneuten Treffen Zeilers mit Wiens SPÖ-Chef Michael Ludwig, von dem der "Kurier" berichtete, kündigte der Journalist und SPÖ-Kenner Peter Pelinka an, dass Zeiler sich am Wochenende öffentlich "deklarieren" wird. Ziel sei es, die Partei davon zu überzeugen, dass ein Wechsel als Chance und nicht als parteiinterner Umsturz wahrzunehmen ist. Auch ein neuerliches Treffen mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist geplant. Pelinka bezeichnete Zeiler als profilierten Kenner der Politik und erfolgreichsten Medien-Manager des Landes.

Für Sonntag ist zudem ein ausführliches Interview Zeilers geplant, in dem er seine Vorstellungen für eine mögliche Übernahme des Parteiamtes darlegen will.

Druck auf Andreas Babler

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) anl. einer SPÖ-Präsidiums und Vorstandssitzung im Parlament in Wien. © APA/HELMUT FOHRINGER

Angesichts desaströser Umfragewerte und düsterer Aussichten für kommende Urnenhänge – wie der anstehenden Landtagswahl in Oberösterreich, bei der die SPÖ im Worst-Case hinter die Grünen auf Platz vier abrutschen könnte – gilt die Position des Amtsinhabers als stark angeschlagen.

Bedingungen für eine Kandidatur: Zeiler-Vertrauten zufolge wäre der ehemalige ORF-Chef grundsätzlich bereit, die Führung der Partei zu übernehmen, knüpft dies jedoch an den Wunsch, offiziell dazu aufgefordert zu werden. Die Hauptschwierigkeit besteht derzeit darin, dass sich in der Partei noch niemand gefunden hat, der den organisatorischen Übergang steuert. Weitere Personalüberlegungen: Neben Zeiler wurde zuletzt auch Finanzminister Markus Marterbauer als potenzieller Übergangskandidat für Partei oder Vizekanzleramt genannt. Dessen Ambitionen sind jedoch nicht belegbar, zudem gilt er gesundheitlich als angeschlagen.