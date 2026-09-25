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Bogner-Strauß

Chefin der ÖVP-Frauen hört auf

Frau am Rednerpult bei einer Konferenz mit blauem Hintergrund und Mikrofon.
© Getty Images
Die ÖVP-Frauen benötigen eine neue Vorsitzende. Denn Juliane Bogner-Strauß hat ihre Funktion als Bundesleiterin zurückgelegt, wie sie in einer Aussendung mitteilte.
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Die assoziierte Universitätsprofessorin an der Technischen Universität Graz will sich gemäß eigenen Angaben künftig wieder stärker ihrer wissenschaftlichen Arbeit widmen. Ihr Mandat im Nationalrat behält die frühere Ministerin und Landesrätin.

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Zu ihren Erfolgen zählt sie die Anhebung der Frauenquote in Aufsichtsräten und die Durchsetzung vieler weiterer Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt. Die acht Jahre in ihrem Amt hätten gezeigt, wie viel Frauen gemeinsam erreichen könnten.

Die stellvertretende Bundesleiterin Margreth Falkner wurde interimistisch mit den Agenden der Bundesleitung betraut. Gemeinsam mit dem Bundesvorstand bereitet sie einen geregelten Übergang vor.

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