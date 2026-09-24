Umfrage: FPÖ zieht davon, Schwarz & Rot verlieren an Boden

FPÖ bei 38 % ++ ÖVP und SPÖ jeweils mit einem Punkt Minus ++ NEOS bei schwachen 6 % ++ Ampel-Mehrheit in weiter Ferne

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Die Ampelparteien ÖVP, SPÖ und NEOS verlieren weiter an Boden, die FPÖ feiert weiter Umfrage-Feste. Laut der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte vom 14. bis 22. 9., max. Schwankung 2,2 %) wäre die Ampel im Fall einer Neuwahl weiter von einer Mehrheit entfernt denn je.

Wäre am kommenden Sonntag eine Nationalratswahl - die FPÖ würde laut Lazarsfeld-Hochrechnung 38 % erreichen. Das ist ein Punkt mehr als noch vor einer Woche. Damit liegt die Partei von Herbert Kickl nur einen Punkt unter ihrem bisherigen Höchstwert von 39 %.

ÖVP und SPÖ verlieren hingegen wieder, die Partei von Kanzler Christian Stocker kommt auf 21 % (-1), Andreas Bablers SPÖ auf nur 15 % (-1), das ist nur knapp über dem Allzeittief von 14 %. Auch den NEOS geht es eher bescheiden - sie liegen mit 6 % ebenfalls schlecht.

Die Grünen hingegen sind mit 13 % inzwischen mehr als doppelt so stark wie ihre direkte pinke Konkurrenz, und auch die KPÖ könnte sich mit 4 % über einige Nationalratsmandate freuen - schon das dritte Mal in Folge knacken sie die Mandatshürde.

Die Ampelparteien können mit diesen Werten von einer Mehrheit nur träumen: Aktuell kämen sie nur auf 79 Sitze - so schlecht lagen sie in den oe24-Umfragen noch nie. Aktuell haben ÖVP, SPÖ und NEOS im Nationalrat 109 Sitze, zum Regieren braucht man 92.

Das ist die aktuelle Kanzlerfrage

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In der Kanzlerfrage bleibt FPÖ-Chef Herbert Kickl weiter auf Platz 1 (33 %). SPÖ-Chef Babler verliert leicht und wird von Grünen-Chefin Leonore Gewessler (8 %) eingeholt.