Hier fährt ein Audi-Rennwagen erstmals Formel 1

Eine angeblich heimlich aufgenommene Aufnahme von einem Audi-Rennauto bei der Formel-1-Testfahrt kursiert gerade durch Social Media.

Der Einstieg von Audi in die Formel 1 rückt näher – und erste Bilder sorgen bereits für Aufsehen. In sozialen Netzwerken sind Videos aufgetaucht, die ein Audi-Formel-1-Auto bei inoffiziellen Testfahrten in Barcelona zeigen. Besonders der Sound begeistert viele Fans: Erstmals ist ein Motor der neuen Generation zu hören, der Elektro- und Verbrennungstechnik kombiniert.

Audi würde damit erstmals einsteigen

Die Strecke in Barcelona gilt bei den Teams als beliebter Testort, da sie sowohl schnelle Passagen als auch technisch anspruchsvolle Kurven bietet. Nach rund dreieinhalb Jahren Vorbereitung steigt Audi 2026 erstmals in die Königsklasse des Motorsports ein. Die VW-Tochter übernimmt den bisherigen Sauber-Rennstall und tritt als „Audi Revolut F1 Team“ an.

Renn-Sportler halten sich bedeckt

Für Audi gehen Nico Hülkenberg (38) und Nachwuchstalent Gabriel Bortoleto (21) an den Start.

© Getty

© Getty Images

Hülkenberg betont, dass eine realistische Einschätzung erst kurz vor Saisonbeginn möglich sei. Im Qualifying zum Auftakt in Melbourne werde sich zeigen, wo das Team tatsächlich stehe. Die Erwartungen seien hoch, vor allem in Deutschland, dennoch handle es sich um ein langfristig angelegtes Projekt.

Tests unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die ersten offiziellen Tests für die Saison 2026 beginnen am 26. Januar in Barcelona. Fünf Tage lang testen die Teams unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wobei jedem Rennstall drei Testtage zustehen. Das erste Rennen der neuen Saison steigt am 8. März in Melbourne, der Start erfolgt um 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit.