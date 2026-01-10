Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Hier fährt ein Audi-Rennwagen erstmals Formel 1
© Twitter: MV33Racing

Heimliches Video

Hier fährt ein Audi-Rennwagen erstmals Formel 1

10.01.26, 18:35
Teilen

Eine angeblich heimlich aufgenommene Aufnahme von einem Audi-Rennauto bei der Formel-1-Testfahrt kursiert gerade durch Social Media. 

Der Einstieg von Audi in die Formel 1 rückt näher – und erste Bilder sorgen bereits für Aufsehen. In sozialen Netzwerken sind Videos aufgetaucht, die ein Audi-Formel-1-Auto bei inoffiziellen Testfahrten in Barcelona zeigen. Besonders der Sound begeistert viele Fans: Erstmals ist ein Motor der neuen Generation zu hören, der Elektro- und Verbrennungstechnik kombiniert.

Audi würde damit erstmals einsteigen

Die Strecke in Barcelona gilt bei den Teams als beliebter Testort, da sie sowohl schnelle Passagen als auch technisch anspruchsvolle Kurven bietet. Nach rund dreieinhalb Jahren Vorbereitung steigt Audi 2026 erstmals in die Königsklasse des Motorsports ein. Die VW-Tochter übernimmt den bisherigen Sauber-Rennstall und tritt als „Audi Revolut F1 Team“ an.

Renn-Sportler halten sich bedeckt

Für Audi gehen Nico Hülkenberg (38) und Nachwuchstalent Gabriel Bortoleto (21) an den Start.

Hulkenberg
© Getty

bortoleto
© Getty Images

Hülkenberg betont, dass eine realistische Einschätzung erst kurz vor Saisonbeginn möglich sei. Im Qualifying zum Auftakt in Melbourne werde sich zeigen, wo das Team tatsächlich stehe. Die Erwartungen seien hoch, vor allem in Deutschland, dennoch handle es sich um ein langfristig angelegtes Projekt.

Tests unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die ersten offiziellen Tests für die Saison 2026 beginnen am 26. Januar in Barcelona. Fünf Tage lang testen die Teams unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wobei jedem Rennstall drei Testtage zustehen. Das erste Rennen der neuen Saison steigt am 8. März in Melbourne, der Start erfolgt um 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden