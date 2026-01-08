Ferrari-Horror: Lewis Hamilton spricht von Rücktritt

Lewis Hamilton hat sich nach einer sportlich desaströsen Saison mit einer emotionalen Botschaft zu Wort gemeldet. Die Worte des Formel-1-Rekordchampions lassen Raum für Spekulationen über seine Zukunft.

Nach zwei Monaten der Stille meldet sich Lewis Hamilton mit nachdenklichen Tönen zurück. In den sozialen Medien blickt der 41-Jährige auf eine schwierige Zeit zurück und spricht offen über Erschöpfung, Rückzug und Veränderung.

Hamilton schreibt, er sei „unglaublich dankbar für diese Auszeit“ gewesen. Die Zeit habe ihm geholfen, abzuschalten, neue Energie zu tanken und inneren Frieden zu finden. Besonders die Tage mit Familie und Freunden seien nach einem „sehr anstrengenden Jahr“ wichtig gewesen.

Zentral in Hamiltons Statement ist ein Satz, der aufhorchen lässt: „Jetzt ist die Zeit für Veränderungen gekommen. Lass Dinge los, die dir nicht dienen.“ Konkreter wird der Brite nicht – gerade diese Offenheit nährt jedoch Fragen über mögliche Konsequenzen.

© gepa

Emotionale Worte an die Fans

Der siebenfache Weltmeister richtet sich auch direkt an seine Anhänger. „Sei du selbst und vergiss niemals, wer du bist“, schreibt Hamilton und bedankt sich für die Unterstützung. Die Worte „Ich werde es nie wieder vergessen“ verleihen der Botschaft zusätzliches Gewicht.

Ferrari-Saison ohne Höhepunkt

Sportlich blickt Hamilton auf ein Jahr zurück, das Spuren hinterlassen hat. Sein Wechsel zu Ferrari erfüllte die Erwartungen nicht. Erstmals in seiner Karriere beendete der Brite eine Formel-1-Saison ohne einen einzigen Podestplatz – ein Novum für den Rekordchampion.

Zukunft bleibt offen

Ob Hamilton mit seinen Aussagen lediglich einen mentalen Neustart ankündigt oder ob tatsächlich größere Veränderungen bevorstehen, bleibt unklar. Die Wortwahl deutet jedoch darauf hin, dass der Routinier grundsätzliche Entscheidungen über seine weitere Laufbahn trifft.