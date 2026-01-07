Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Klare Ansage

Ralf schimpft über Schumi-Anekdoten von Weltmeister

07.01.26, 21:47
Teilen

Nico Rosberg erzählt immer wieder alte Anekdoten über Michael Schumacher. Darüber ist sein Bruder Ralf wenig erfreut. Dieser attackiert nun den Weltmeister von 2016.

Ralf Schumacher (50) und Nico Rosberg (40) werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Obwohl beide öfters gemeinsam für "Sky" vor der Kamera stehen, schießt Michael Schumachers Bruder immer wieder gegen den Weltmeister von 2016.

In einem Interview mit "Sport 1" konnte Ralf einige nette Worte zu Rosberg sagen. Er lobt ihn für seinen gewonnenen WM-Kampf gegen Lewis Hamilton: "Das muss man erst mal schaffen. Trotzdem sieht man, wie er tickt – auch heute noch. Es geht bei ihm immer um Mindgames."

"Nico hätte einfach Gas geben müssen"

Doch den Sky-Experten stören die ständigen Kommentare von Rosberg über seinen Bruder Michael. Vor allem kritisiert er eine Geschichte: "Er erzählt immer noch Geschichten über meinen Bruder – von angeblichen Psychospielchen auf Toiletten oder Parkplätzen."

Nico Rosberg
© Getty Images

Rosberg erzählt häufig die Anekdote, dass sich Michael Schumacher in Monaco auf der einzigen Toilette eingesperrt hat. Er ignorierte das Klopfen seines Teamkollegen, wodurch Rosberg sein Geschäft in "einer Ecke verrichten musste".

Ralf meint im Interview: "Ich kenne Michael. Der war da schon an einem ganz anderen Punkt seiner Karriere." Und setzt nach: "Letztlich hätte Nico einfach Gas geben müssen. Wenn er in Monaco hinter einem Über-40-Jährigen ist, sagt das genug."

