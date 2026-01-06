Alles zu oe24VIP
schumacher
© Getty Images

Traditionsklub

Michael Schumacher absolvierte Geheim-Training bei Bundesligisten

06.01.26, 22:12
Teilen

Abseits der Rennstrecke spielte Michael Schumacher gerne Fußball. Er absolvierte sogar einmal bei einem Bundesligisten ein Training.

Dass Michael Schumacher ein begnadeter Fußballer war, ist kein Geheimnis. Er spielte regelmäßig bei Benefizspielen mit. In seiner Freizeit trat der siebenfache Weltmeister für einen Schweizer Verein gegen den Ball.

Hätte er es mit dem Motorsport nicht geschafft, wäre für Schumi die Fußball-Karriere eine mögliche Alternative gewesen. Er absolvierte sogar ein Training bei seinem Lieblingsklub.

"Ich war in der Gegend"

Im November 2002 trainierte einmal Michael Schumacher heimlich beim 1. FC Köln. Nach dem Training verriet damals die F1-Legende: "Ich bin seit Jahren Fan des 1. FC Köln. Und weil ich in der Gegend war, habe ich gefragt, ob ich mittrainieren kann." Der damalige Köln-Coach Friedhelm Funkel hatte kein Problem, den Kerpener in das Training einzubinden.

Schumacher konnte mit den Profis mithalten. Er konnte sogar im Trainingsspiel ein Kopfballtor erzielen. Schumacher war begeistert nach der Einheit: "Es hat einen Riesenspaß gemacht, weil man von den Profis den Ball so präzise zugespielt bekommt."

Mitgliederausweis

Auf Wunsch des siebenmaligen Weltmeisters war das Training ein Geheimnis. Nach der Einheit nahm die FC-Familie Schumacher in ihren Kreisen auf. Er erhielt vom damaligen Präsidenten Albert Casper sogar einen Mitgliederausweis mit der Nummer 10371.

Schumacher hatte auch ein Geschenk für den FC Köln. Er lud das gesamte Team zum kommenden Rennen am Nürburgring ein. Das Training schien Schumacher damals sehr zu helfen. Er konnte seinen dritten von fünf Ferrari-Titeln holen.

