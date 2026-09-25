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Jahreswechsel

DHL Express erhöht Paketpreise um 5,4%

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Ein Paketzusteller transportiert mehrere Kartons auf einer Sackkarre durch die Stadt.
© APA/ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN
DHL Express erhöht die Preise zum neuen Jahr kräftig. Von der Post heißt es, dass dort derzeit keine Erhöhung geplant sind.
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DHL Express erhöht in Österreich mit 1. Jänner 2027 die Paketpreise um durchschnittlich 5,4 Prozent.

"Neben der Inflation wirken sich weiterhin Faktoren wie Energiekosten, Compliance-Anforderungen sowie administrative Aufwendungen im Zusammenhang mit neuen Zoll-, Regulierungs- und Sicherheitsvorgaben nationaler und internationaler Behörden auf die Kostenstruktur des Unternehmens aus", so der Logistiker.

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Post bleibt bei Pakettarifen

Fünf Paketzusteller in gelber Uniform posieren lachend vor einem Lieferwagen.
Post © Post AG

Von Seiten der Österreichischen Post hieß es am Freitag auf Anfrage, es seien derzeit keine Anpassungen bei den Pakettarifen geplant. Die Post beobachte aber die Auswirkungen der Verordnung zur LKW-Maut, dies könnte im Frühjahr 2027 zu einer Anpassung in der Größenordnung von ein bis zwei Prozent führen.

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