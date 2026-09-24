Schlumberger bringt  alkoholfreie Alternative zum Sekt auf den Markt

Schlumberger erweitert sein Sortiment erstmals um eine alkoholfreie Spezialität. Verjus, weißer Tee und Marille sollen für ein eigenständiges prickelndes Geschmackserlebnis sorgen.

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Neue Wege statt klassischer Entalkoholisierung

Wien – Die österreichische Sektkellerei Schlumberger erweitert ihr Sortiment erstmals in ihrer mehr als 180-jährigen Geschichte um ein alkoholfreies Produkt. Mit "Sparkling Verjus & Tea 0,0 %" setzt das Unternehmen dabei nicht auf die nachträgliche Entfernung von Alkohol aus Sekt, sondern auf eine von Grund auf neu entwickelte Rezeptur.

Basis des prickelnden Getränks ist Verjus aus handgelesenen Cabernet-Sauvignon-Trauben aus dem hauseigenen Weingarten in Bad Vöslau. Dazu kommen kalt infundierter weißer Tee und feine Marillennoten. Zur Erklärung: Verjus – französisch für "grüner Saft" – wird aus früh gelesenen, noch unreifen Trauben gewonnen und zeichnet sich durch seine natürliche, prägnante Säure aus.

Kellermeisterin Aurore Jeudy und ihr Team beschäftigten sich bereits seit 2022 mit der Entwicklung einer alkoholfreien Alternative. Verschiedene Verfahren wurden getestet und verkostet, darunter auch die Entalkoholisierung von Sektgrundweinen. Für das angestrebte Produkt habe dieser Ansatz jedoch nicht die gewünschte Eleganz, Frische und Finesse geliefert.

Verjus trifft auf weißen Tee

Seit 2022 Kellermeisterin bei Schlumberger: Aurore Jeudy © Schlumberger / Adrian Almasan

Statt einen bestehenden Wein nachträglich alkoholfrei zu machen, entschied sich Schlumberger daher für eine eigenständige Komposition. Nach einer ersten Testcharge im Jahr 2025 wurde die Rezeptur 2026 weiter verfeinert.

Der Verjus sorgt für eine natürliche, lebendige Säure. Der weiße Tee soll Struktur und Finesse beisteuern, während Marillennoten und eine feine Perlage das Geschmacksprofil abrunden.

"Unser Anspruch war nicht, klassischen Schlumberger ohne Alkohol nachzubauen", erklärt Kellermeisterin Aurore Jeudy. Vielmehr habe man ein eigenständiges Premiumgetränk entwickeln wollen, das den Qualitätsanspruch der Marke mit einer neuen Form des Genusses verbindet.

Schlumberger Sparkling Verjus & Tea 0,0% 0,75l © Schlumberger

Alkoholfreie Getränke gewinnen an Bedeutung

Mit der neuen Kreation reagiert Schlumberger auch auf die wachsende Nachfrage nach alkoholfreien Alternativen. Nach Angaben von Nielsen wuchs alkoholfreier Sekt im österreichischen Lebensmittelhandel 2025 um 17,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der mengenmäßige Marktanteil lag demnach bei 3,2 Prozent.

"Sparkling Verjus & Tea 0,0 %" soll dabei nicht lediglich eine alkoholfreie Variante eines klassischen Sekts darstellen. Das Getränk richtet sich an jene, die bewusst auf Alkohol verzichten möchten und gleichzeitig Wert auf ein hochwertiges, eigenständiges Genusserlebnis legen.

Das neue Getränk enthält 0,0 Prozent Alkohol und wird aus 100 Prozent Cabernet-Sauvignon-Trauben aus Bad Vöslau hergestellt. Es kommt ohne Zuckerzusatz und Sulfite aus. Erhältlich ist "Sparkling Verjus & Tea 0,0 %" ab sofort im Schlumberger-Onlineshop sowie in den Schlumberger Kellerwelten in Wien-Heiligenstadt. Ab Mitte Oktober soll das Produkt zudem im ausgewählten Handel, darunter Billa Plus und Interspar, sowie im C&C-Bereich und bei Gastronomiepartnern erhältlich sein.