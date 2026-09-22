Afrikas reichster Mann startet größten Börsengang

Afrikas reichster Mann, der Nigerianer Aliko Dangote, bringt seine Ölraffinerie an die Börse in Lagos. Es ist der größte Börsengang in der Geschichte des Kontinents, die Anlage versorgt Europa mit dringend benötigtem Treibstoff.

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Es ist der absolute Superlativ in Afrika: Aliko Dangote (69) ist er der reichste Mann des Kontinents mit einem Vermögen von mehr als 30 Milliarden Dollar laut Bloomberg. Mit dem Läuten der Börsenglocke in Lagos startete er die offizielle Zeichnungsphase für das strategisch bedeutendste Industrieunternehmen Nigerias.

Dangote spricht vom "Börsengang für das Volk" („IPO for the people“). Sein Ziel sei, Wohlstand mit breiten Bevölkerungsschichten zu teilen.

Öl-Imperium ist 48 Milliarden Dollar wert

Zum Auftakt stehen 4,1 Milliarden Aktien zum Verkauf. Bei einer Platzierung von rund drei Prozent des Grundkapitals beläuft sich die Gesamtbewertung des Konzerns auf knapp 48 Milliarden Dollar.

Nigeria ist der größte Erdölproduzent auf dem Kontinent und Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Innerhalb der kommenden drei Jahre soll sich die Verarbeitungskapazität des Standorts in Lagos verdoppeln.