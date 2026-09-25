Lucia Sisic
20.000 Euro Spenden im Gedenken an verstorbene Miss
Der Verein Herzkinder Österreich trauert um Lucia Šišić. Die Miss Austria des Jahres 2024 ist am 6. September 2026 im Alter von nur 22 Jahren verstorben. Lucia lebte seit ihrer Geburt mit einem angeborenen Herzklappenfehler und musste sich im Laufe ihres Lebens sieben Eingriffen unterziehen. Nach einer schweren Operation im Jahr 2017 musste sie wiederbelebt werden und in der Folge mit Nervenschäden am linken Bein und Fuß das Gehen neu lernen. Trotz dieser Herausforderungen ging Lucia ihren Weg: 2024 wurde sie zunächst Miss Vienna, wenig später Miss Austria.
Lebensweg einer starken Miss Austria
"Wir sind tief betroffen vom Tod von Lucia", sagt Michaela Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin von Herzkinder Österreich. "Lucia war ein Herzkind mit einer außergewöhnlichen Stärke. Sie hat ihre Geschichte genutzt, um anderen Mut zu machen und herzkranken Kindern und Erwachsenen eine Stimme zu geben. Das werden wir nie vergessen." Lucia war dem Verein persönlich verbunden: Im Oktober 2024 besuchte sie das Teddyhaus Linz anlässlich der Feier zum 15-jährigen Jubiläum. Sie nahm sich Zeit, das Haus kennenzulernen, und erzählte dabei auch von ihrer eigenen Geschichte.
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Spenden für Herzkinder Österreich
Bei ihrer Verabschiedung am 11. September 2026 am Friedhof Inzersdorf in Wien-Liesing bat die Familie ganz im Sinne von Lucia anstelle von Blumenspenden um Spenden für die Herzkinder Österreich Teddyhäuser. Vor Ort stand dafür eine Spendenbox bereit. Dieser Bitte sind zahlreiche Trauergäste gefolgt: Rund 20.000 Euro kamen für den Verein zusammen. "Die Spendenbereitschaft in einer so schweren Zeit für die Familie berührt uns zutiefst", so Altendorfer. "Wir bedanken uns von Herzen bei der Familie von Lucia und bei allen, die gespendet haben. Mit diesem Betrag können wir Familien herzkranker Kinder in unseren Teddyhäusern weiterhin ein Zuhause auf Zeit bieten, wenn sie es am meisten brauchen."
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