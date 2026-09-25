Royal-Beben: Sarah Ferguson plant Enthüllungsbuch

Die britische Königsfamilie steht möglicherweise vor der nächsten großen Zerreißprobe. Sarah "Fergie" Ferguson, die Herzogin von York, plant offenbar die Veröffentlichung einer brisanten Autobiografie und soll dafür bereits ein lukratives Angebot in Millionenhöhe vorliegen haben.

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Im Umfeld des Palastes reißen die Schlagzeilen derzeit nicht ab. Während Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan nach London zurückgekehrt sind und gleichzeitig der Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana ein großes Enthüllungsbuch verfasst, droht nun von anderer Seite neues Ungemach. Die Herzogin von York will ihre Lebensgeschichte umfassend zu Papier bringen. Durch ihre jahrzehntelange Ehe mit Prinz Andrew und ihr Leben im Zentrum des britischen Adels besitzt Ferguson tiefste Einblicke in die intimsten Abläufe der königlichen Familie.

Diana-Biografie © Penguin Random House

Ein solches Buchprojekt birgt für die Institution der Monarchie enormes Konfliktpotenzial. Besonders die heiklen Kapitel rund um Prinz Andrew und dessen frühere Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein belasten das Königshaus seit Jahren schwer. Sollte Ferguson diese Themen in aller Ausführlichkeit behandeln, dürften im Buckingham-Palast sämtliche Alarmglocken schrillen.

Verlage liefern sich geheimen Bieterwettstreit

Wie das renommierte britische Boulevardblatt "The Sun" aus verlässlichen Verlagskreisen berichtet, steht Sarah Ferguson unmittelbar vor der offiziellen Vertragsunterzeichnung für das millionenschwere Werk. Dem Vernehmen nach buhlen gleich mehrere namhafte US-amerikanische Verlage um die weltweiten Veröffentlichungsrechte. Hinter den Kulissen fand offenbar ein intensiver und geheimer Bieterwettbewerb statt, bei dem Summen in Millionenhöhe aufgerufen wurden.

Prinz Andrew © FilmMagic.com/Getty

Insidern zufolge könnte eine rechtsverbindliche Einigung bereits innerhalb weniger Tage erzielt werden. Die Vorbereitungen für das Buchprojekt sind nach Angaben aus Verlagsmitarbeiterkreisen schon erstaunlich weit fortgeschritten. So soll den interessierten Verlagshäusern bereits eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Buchkapitel vorliegen, inklusive ausführlicher Anmerkungen zu den zentralen Schlüsselthemen. Die Bieter hätten sich von den vorgelegten Entwürfen überaus beeindruckt gezeigt.

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Rehabilitation des eigenen Rufs als oberstes Ziel

Für Fergie steht hinter dem Buchprojekt offenbar weit mehr als nur ein finanzieller Millionengewinn. Aus ihrem direkten Umfeld verlautet, dass die Herzogin regelrecht auf einer persönlichen Mission sei, um ihren schwer beschädigten Ruf in der Öffentlichkeit nachhaltig wiederherzustellen. Ziel der Autobiografie sei es demnach, endgültig mit allen offenen Fragen, Vorwürfen und Unklarheiten bezüglich der früheren Verbindungen zum Fall Jeffrey Epstein aufzuräumen.

Trotz der schweren Vorwürfe und der jahrelangen öffentlichen Kritik denke Ferguson keineswegs an einen dauerhaften Rückzug. In ihrem engsten Umfeld gilt sie als unerschütterliche Optimistin, die fest daran glaubt, dass ihr die Öffentlichkeit und das Königshaus verzeihen und sie eines Tages wieder vollkommen willkommen heißen werden. Ob ihr dieser erhoffte Neuanfang mit dem geplanten Werk gelingen wird oder ob die Veröffentlichung neue Wunden aufreißt, bleibt eine der spannendsten Zukunftsfragen für die britische Krone.