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So leben Meghan und Harry in England

Meghan mit Baby Jack
© Instagram
Nach dem Umzug nach England teilt eine Freundin von Herzogin Meghan seltene Einblicke in den Alltag der Familie.
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Ende August gaben Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) überraschend bekannt, Kalifornien vorerst zu verlassen und zurück nach England zu ziehen. Die genauen Gründe sowie der konkrete Wohnort der Sussexes sind nicht bekannt. Zwar teilte die Zweifach-Mutter auf Instagram einige Eindrücke aus ihrem Alltag mit Sohn Archie (7) und Tochter Lilibet (5), hielt sich selbst jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Private Einblicke bei Herzogin Meghan

Am Mittwoch teilte Kelly McKee Zajfen, die beste Freundin der Herzogin, seltene Schnappschüsse. Sie besuchte das Ehepaar in England zusammen mit ihrem kleinen Sohn Jack, der im März das Licht der Welt erblickte. Zu den Bildern schrieb Kelly auf Instagram: "Es ist etwas ganz Besonderes, diesen magischen Ort gemeinsam mit meiner besten Freundin zu erleben und meinen süßen Jack bei diesem Abenteuer dabei zu haben". Zudem ergänzte sie: "Familienzeit ist genau das, was das Herz braucht. Dazu gab es Erbsenpüree und Fish & Chips! All das hat mein Herz erfüllt."

Aufnahmen mit Prinz Harry

Auf den Fotos strahlten Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Knuddeln mit Baby Jack. Auch Tochter Lilibet schien Gefallen an dem kleinen Jungen zu haben. Ein weiteres Bild zeigte Kelly und Meghan im Lässig-Look am Abend bei einem Glas Wein.

Prinz Harry mit Baby Jack
Prinz Harry mit Baby Jack © Instagram

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Begeisterte Fans von Herzogin Meghan

Die Reaktionen der Fans fielen durchwegs positiv aus. Unter dem Beitrag sammelten sich Kommentare wie "Das ist wunderschön. Danke, dass du solche herrlichen Momente teilst. Wir haben Meghan, Harry, Archie und Lili vermisst", "Die allerliebste, süßeste Truppe" oder "Das ist einfach alles! Ich freue mich so sehr, dich mit der wunderschönen Meghan zu sehen". Weitere User schrieben "Zwei großartige Mamas!" sowie "Es ist schön zu sehen, dass Meghan von Menschen umgeben ist, die sie lieben. Ich bin sicher, das bedeutet ihr sehr viel".

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