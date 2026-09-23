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Glam-Auftritt

Wow! Kate begeistert bei Premiere neben Tom Cruise

SR
von
Drei elegant gekleidete Personen gehen eine Treppe bei einer Filmpremiere hinunter und winken.
© Getty Images for Warner Bros.
Bei einer glanzvollen Weltpremiere stahl Prinzessin Kate in London allen Hollywood-Stars mit ihrem Look die Show.
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Am Dienstagabend, 22.8., zeigte sich die britische Königsfamilie von ihrer glamourösesten Seite. Prinzessin Kate und Prinz William besuchten die Weltpremiere des neuen Films Digger und leisteten Hollywood-Star Tom Cruise auf dem roten Teppich Gesellschaft. In einer maßgefertigten lilafarbenen Robe von Jenny Packham zog die dreifache Mutter alle Blicke auf sich.

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Glanzvoller Auftritt in London

Auf dem roten Teppich tummelte sich eine hochkarätige Gästeliste, doch niemand konnte mit der Eleganz der Thronfolgerin mithalten. Zu den anwesenden Schauspielern der Weltpremiere gehörten unter anderem: John Goodman, Salma Hayek, Sandra Hüller, Jodie Turner-Smith, Jesse Plemons, Sophie Wilde

Vier elegant gekleidete Personen posieren gemeinsam auf einem roten Teppich bei einer Abendveranstaltung.
Tom Cruise mit Kate, William und David Beckham © Getty Images for Warner Bros.
Eine Frau im lila Abendkleid und ein Mann im Smoking gehen gemeinsam über einen roten Teppich.
Kate und William © WireImage

Kates langes Kleid mit tiefem Ausschnitt, betonter Taille und kleiner Schleppe überzeugte auf ganzer Linie. Sie kombinierte dazu dunkles Make-up und offene Locken, die locker nach hinten gesteckt waren.

Frau im langen lila Kleid steht mit drei Männern im Anzug auf einem Event.
Kate, William und Tom Cruise © WireImage

Historischer Schmuck der Royals

Besondere Aufmerksamkeit galt den kostbaren Schmuckstücken des Abends. Die edlen Juwelen stammen aus königlichem Familienbesitz:

  • Das berühmte Amethyst-Sautoir der Queen Mum aus dem Jahr 1923 mit herzförmigem Anhänger.
  • Die geschichtsträchtigen Collingwood-Perlenohrhänger von Prinzessin Diana.
  • Eine farblich perfekt abgestimmte Clutch und elegante Heels.
Eine Frau im lila Kleid und ein Mann im Smoking lächeln auf einem roten Teppich-Event.
Kate und William © WireImage

Camilla trug Anhänger

Das prunkvolle Halsschmuckstück mit dem massiven Amethysten kam nicht zum ersten Mal bei einem Filmevent zum Einsatz. Bereits 2012 wählte Königin Camilla die Kette für ihren Auftritt bei der Premiere von Skyfall und trug dazu ebenfalls eine violette Robe. Mit diesem Auftritt bei der Weltpremiere bewies Prinzessin Kate einmal mehr ihr unvergleichliches Gespür für Mode und Tradition.

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