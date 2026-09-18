Prinz Harry: Diana-Skandal überschattet Solo-Triumph

Prinz Harry hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Rückkehr nach Großbritannien einen glanzvollen Auftritt hingelegt. Bei einer Gala für Kriegsveteranen sammelte der Royal knapp zwei Millionen Euro an Spendengeldern, während neue Vorwürfe die Royals erschüttern.

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Schon beim Eintreffen am Veranstaltungsort zeigte sich Prinz Harry von seiner besten Seite und wirkte so gelöst wie schon lange nicht mehr. Beschwingt stieg er vor den wartenden Fotografen die Stufen empor, suchte den direkten Kontakt zu den Schaulustigen, schüttelte zahlreiche Hände und posierte bereitwillig für Selfies mit anwesenden Veteranen. Mit seinen militärischen Ehrenabzeichen am eleganten Smoking strahlte er eine Souveränität aus, die viele Beobachter sofort an seine frühere Zeit als hochrangiger, aktiver Royal erinnerte. Dies war umso bemerkenswerter, als Harry bekanntlich seit Jahren keine offiziellen Pflichten mehr für das britische Königshaus wahrnimmt.

Die hochkarätige Verleihung fand in der traditionsreichen "Painted Hall" des Old Royal Naval College im Südosten Londons in Greenwich statt. Der Prinz reiste in seiner Funktion als Gründer und Schirmherr der Invictus Games Foundation an, um den neu ins Leben gerufenen "Invictus Spirit Award" persönlich zu überreichen. Als Gastgeber des Abends fungierte sein langjähriger Kumpel, der britische Moderator und Komiker James Corden, der durch sein weltweites Erfolgsformat "Carpool Karaoke" internationale Berühmtheit erlangte und den Prinzen auf der Bühne herzlich willkommen hieß.

Ergreifende Worte an die Veteranen und Millionenspende

Im Mittelpunkt der Gala standen die erbrachten Leistungen versehrter Soldatinnen und Soldaten. Insgesamt wurden an diesem Abend fünf Auszeichnungen in unterschiedlichen Kategorien wie Resilienz, Champion, Gemeinschafts- und Bewegungspreise feierlich verliehen. Bei seiner mit Spannung erwarteten Rede fand Harry berührende Worte für die Gäste im Saal und richtete eine emotionale Botschaft an Streitkräfte rund um den Globus: "Ich möchte dies als Soldat zu Soldat sagen: Euer Dienst zählt. Was ihr in Uniform gegeben habt, zählt."

Prinz Harry, Steve Arnold und Josh Boggi. © Getty Images

Neben der ideellen Würdigung konnte die Stiftung einen gewaltigen finanziellen Meilenstein verbuchen, denn im Rahmen der Veranstaltung wurden exakt 1,94 Millionen Euro an Spendengeldern für die Hilfsprogramme der Invictus Games Foundation lukriert. Harry genoss die gelungene Premiere sichtlich und traf mit einem kurzen Satz genau den Nerv des Publikums: "Es ist schön, wieder auf britischem Boden zu sein!" Der gesamte Auftritt verlief ohne jeden Zwischenfall und brachte den Sussexes die ersehnten positiven Schlagzeilen ein, wobei Ehefrau Meghan bewusst daheim geblieben war, um den Fokus voll und ganz auf die Kriegsveteranen zu lenken.

Dunkler Schatten durch Dianas Bruder Charles Spencer

Trotz des rundum geglückten Abends hing eine spürbare Schwere über der Reise des Prinzen. Nur wenige Stunden vor seinem Erscheinen sorgten brisante Enthüllungen aus den Memoiren von Charles Spencer, dem jüngeren Bruder von Prinzessin Diana, für weltweites Aufsehen. Spencer erhebt in seinem neuen Buch schwere Anschuldigungen gegen König Charles und behauptet, der damalige Thronfolger habe ihm 1997 kurz vor Dianas Begräbnis versichert, man werde die verstorbene Prinzessin schon bald vergessen haben.

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Der Palast wies diese pikanten Anschuldigungen umgehend und mit aller Schärfe zurück, doch die Diskussionen überschatteten den Aufenthalt des Prinzen in London spürbar. Eine Harry nahestehende Quelle bestätigte gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail", dass der Prinz zwar von den Memoiren seines Onkels wisse, das Buch jedoch nicht gelesen habe. Mit Smoking, Fliege und eiserner Selbstbeherrschung zog Harry den Abend dennoch absolut professionell durch und bewies einmal mehr, wie fokussiert er für seine Herzensprojekte einsteht.