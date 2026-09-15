Geheime Diana-Biografie gestohlen

Vor der Veröffentlichung der neuen Biografie von Earl Spencer über Prinzessin Diana schlugen Diebe in den Niederlanden zu. Ein Lkw wurde aufgebrochen und zielgerichtet Buch-Exemplare entwendet.

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England/Niederlande. Ein Lkw, der mit Tausenden Exemplaren der neuen Biografie von Earl Spencer beladen war, wurde auf einer Raststätte in den Niederlanden Ziel eines Einbruchs, wie "Daily Mail" berichtet. Der Fahrer hatte den Wagen über Nacht auf einem Parkplatz abgestellt, um zu schlafen. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr bemerkte er das aufgebrochene Fahrzeug.

Verdächtige Details zum Diebstahl

Seltsamerweise fehlten nur vier Buch-Exemplare aus der gesamten Ladung. Diese vier Stücke waren extra in schwarze Plastikfolie gewickelt, um den Inhalt vorab geheim zu halten. Die niederländische Polizei ermittelt in alle Richtungen. Branchen-Insider vermuten entweder Gelegenheitsdiebe oder eine extrem gut informierte Person dahinter.

Sicherheitsvorkehrungen und Enthüllungen

Das Buch trägt den Titel "Swan Song: Diana, My Sister" und behandelt die unglückliche Ehe von Prinzessin Diana mit dem damaligen Prince of Wales Charles sowie die Ereignisse nach ihrem Tod im August 1997.

Die Diana-Biografie "Swan Song: Diana, My Sister" von Charles Spencer. © Penguin Random House

Der Verlag Penguin Random House wendete höchste Sicherheitsvorkehrungen an, um Leaks zu verhindern. Der Vorfall wird von den Verantwortlichen äußerst ernst genommen, zumal der weltweite Verkaufsstart für nächsten Dienstag geplant ist.