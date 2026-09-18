Neues Buch enthüllt Geheimnisse um Diana

Fast 30 Jahre nach dem Tod von Prinzessin Diana bringt eine neue Biografie ihres Bruders Charles Spencer ein überraschendes Detail der Queen ans Licht.

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In seiner neuen Biografie "Swan Song: Diana, My Sister", die der "Daily Mail" vorab vorliegt, berichtet Charles Spencer (62) über eine Enthüllung am Tag der Beerdigung von Prinzessin Diana (†36). Robert Fellowes (†82), damaliger Privatsekretär von Queen Elizabeth II. (†96) und zugleich Spencers Schwager, nahm ihn während der Fahrt im königlichen Zug nach Althorp beiseite. Er richtete ihm aus, die Queen wolle Diana ihren Titel "Her Royal Highness" (HRH) zurückgeben.

Charles Spencer © Evening Standard via Getty Images

Angebot im königlichen Zug

Diana hatte den HRH-Titel nach der Scheidung von König Charles III. (77) im Jahr 1996 verloren. Laut Spencer war seine Schwester von dieser Entscheidung "furchtbar verletzt". Den Entzug des Titels bezeichnet er als "kleinlich und rachsüchtig". Dennoch lehnte Spencer das Angebot am Tag der Beerdigung ab.

Neue Diana-Biografie © Getty Images

Ablehnung der späten Ehrung

Er hatte das Gefühl zu wissen, wie seine Schwester dieses posthume Geschenk gesehen hätte. Spencer antwortete damals: "Das ist natürlich sehr freundlich von der Queen. Aber was soll das jetzt noch bringen, Robert? Diana ist tot." Rückblickend hinterfragt er seine Entscheidung jedoch teilweise und dachte später darüber nach, dass Diana den Titel auf ihrem Grabstein vielleicht gewollt hätte.

Charles & Diana © WireImage

Weitere Enthüllungen im Buch

Der Titel-Streit ist eine von mehreren Enthüllungen im Werk. Spencer schildert darin auch Telefonate mit dem damaligen Prinzen Charles unmittelbar nach Dianas tragischem Unfall in Paris. Auch Jahre nach ihrem Tod bringt die Geschichte neue Fragen über die damaligen Tage hervor.