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Nach Prinzessin Astrids Tod: Was passiert mit Hündchen Wilma?

SR
von
Mehrere festlich gekleidete Personen, eine Frau im Rollstuhl mit kleinem Hund, bei einer Kunstausstellung.
© Getty Images
Nach dem traurigen Verlust von Prinzessin Astrid gibt es nun herzerwärmende Neuigkeiten über ihre treue Hündin Wilma.
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Nur zwei Tage nach dem Staatsbegräbnis von König Harald ist seine Schwester Prinzessin Astrid verstorben. Der plötzliche Verlust riss eine schmerzhafte Lücke in die königliche Familie. Doch unter allen Trauernden blieb vor allem eine treue Seele zurück: Hündin Wilma, die treue Chihuahua-Begleiterin der Verstorbenen. Wie nun bekannt wurde, hat das Tier ein neues Zuhause bei einem Familienmitglied gefunden.

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Neues Zuhause für Wilma

Die Hündin stammte einst aus dem Vermittlungszentrum Solplassen für heimatlose Hunde. Ihre vorherige Halterin war eine erkrankte Frau, die das Tier schweren Herzens abgeben musste. Nun stand die Hündin vor einem Neuanfang, doch das Vermittlungszentrum gab via Facebook eine Entwarnung heraus: "Solplassen hat sowohl von Prinzessin Astrids Familie als auch vom Königspalast die Information erhalten, dass es Wilma gut geht, dass sie gut versorgt wird und dass sie nun ein gutes Leben bei einem der 'Kinder' von Prinzessin Astrid führt."

Die treue Begleiterin

Die kleine Hündin aus dem Tierschutz wich ihrer Besitzerin im Alltag niemals von der Seite. Bei vielen Gelegenheiten begleitete das Tier die Adlige:

  • Sie war bei offiziellen Anlässen mit dabei.
  • Sie begleitete die Familie bei Staatsbesuchen.
  • Sie begeisterte hohe Gäste und Präsidenten auf Ausstellungen.
Drei Personen, eine im Rollstuhl mit Hund, bei einer Ausstellungseröffnung in einer Galerie.
Königin Sonja, Hakon Magnus und Prinzessin Astrid 2025. © Getty Images

Tief verbunden

In ihrem letzten Interview fand die Prinzessin bewegende Worte: "Es ist so schön, sie auf dem Schoß zu haben, und dass sie so gemeinsam mit mir schöne Dinge erleben kann. [...] Wilma bedeutet mir alles."

Astrid bei Haralds Begräbnis © Instagram

Trauer bei Hunden

Auch Hundeexperte Fredrik Steen äußerte sich zur Situation von Hündin Wilma nach dem Verlust. Ein Hund, der seine Bezugsperson verliert, könne tatsächlich ein Gefühl der Sehnsucht empfinden. Es sei wichtig, dem Tier Zeit zu geben und es nicht zu drängen. Für Hündin Wilma gibt es nun bei den Nachkommen von Prinzessin Astrid die nötige Geborgenheit für die Zukunft.

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