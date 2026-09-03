Tief berührend! Prinzessin Astrid allein vor Sarg ihres Bruders

Nach dem Tod von König Harald trauert seine große Schwester Prinzessin Astrid ganz alleine am Sarg des geliebten Monarchen.

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Der Verlust wiegt schwer für die norwegische Königsfamilie. Nach dem Ableben von König Harald trauern die Familie und das gesamte norwegische Volk um den beliebten Monarchen. Auch seine große Schwester Prinzessin Astrid verarbeitet den schmerzhaften Verlust auf ihre ganz eigene, hochemotionale Weise. Das Königshaus teilte auf Instagram bewegende Aufnahmen, die die Schwester alleine am Sarg ihres Bruders in der Schlosskapelle zeigen.

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Abschied in der Schlosskapelle

Der Sarg wurde feierlich in die Schlosskapelle gebracht. Er ist mit einer roten Fahne bedeckt, auf der auch seine goldene Krone abgestellt wurde. Umringt wird das hölzerne Denkmal von mehreren prachtvollen Blumengestecken. Hinter einem Absperrband sitzt Prinzessin Astrid im Rollstuhl. Sie verweilt ganz allein in der stillen Kapelle und blickt andächtig auf den Sarg ihres geliebten Bruders. Weitere Aufnahmen zeigen sie von hinten, wie sie auf den Platz vor dem Schloss blickt und die trauernden Menschen beobachtet, die sich wegen König Harald in einer kilometerlangen Schlange eingereiht haben.

Große Anteilnahme im Netz

In der Kommentarspalte der sozialen Netzwerke erhält Prinzessin Astrid überwältigende Anteilnahme von Menschen aus aller Welt. Die Follower posten zahlreiche rote Herzen, um ihr tiefstes Mitgefühl in dieser schweren Zeit auszudrücken. Folgende emotionale Fan-Kommentare zeigen die tiefe Verbundenheit der Bevölkerung mit der Königsfamilie:

"Solch schöne Bilder der Prinzessin."

"Kraftvolle Bilder, die mehr sagen als Worte."

"Sie hat sowohl ihre große Schwester als auch ihren kleinen Bruder überlebt."

"Starke Bilder einer wunderbaren und opfernden Prinzessin."

Die norwegische Königsfamilie 2006 © IMAGO/ABACAPRESS

Sorge um die Gesundheit

Auch um die Gesundheit der Schwester musste man sich in der Vergangenheit immer wieder Sorgen machen. Erst vor drei Monaten musste die ältere Schwester im Spital behandelt werden, wo ihr im Mai ein vorübergehender Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Bereits im März lag sie zudem wegen einer schweren Lungenentzündung im Spital. König Harald schlief friedlich am Freitag im Rikshospitalet ein. Die Pressemitteilung des Palasts bestätigte, dass der Monarch am Freitag um 06.35 Uhr verstorben ist. Die Anteilnahme zeigt, wie sehr das Volk in dieser schweren Zeit der Trauer zusammensteht.