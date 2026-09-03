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Royaler Dämpfer

Harry und Meghan schwänzen Gala für Prinzessin Diana

Prinz Harry und Herzogin Meghan
© The David Foster Foundation via Getty Images
Prinz Harry und Herzogin Meghan überraschen nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien mit einer Entscheidung: Bei der anstehenden Gala zu Ehren von Prinzessin Diana treten sie nicht auf.
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Am Freitag, 18. September, findet im Hotel OWO im Old War Office in Whitehall die Gala des "Diana Award" statt. Entgegen vorheriger Spekulationen werden Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) nicht bei dem Abendessen erscheinen. Ein Sprecher stellte gegenüber dem britischen "Mirror" klar, dass die beiden für das Event "nicht eingeplant" sind. Dieser Schritt erfolgt nur wenige Wochen nach dem Neuanfang der Familie: Ende August kehrten sie mit Archie und Lilibet nach sechs Jahren in Kalifornien wieder nach Großbritannien zurück.

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Klartext vom Sprecher der Sussexes

Die Absage zieht viel Aufmerksamkeit auf sich, da die Wohltätigkeitsorganisation im Andenken an Prinzessin Diana (†36) junge engagierte Menschen fördert. Sie gilt als eine der wenigen Einrichtungen, mit denen sowohl Prinz Harry als auch Prinz William weiterhin verbunden sind, während William die Rückkehr der Familie jedoch fürchten soll. Gemeinsame Auftritte gab es bei der Organisation allerdings schon länger nicht mehr. So traf William erst im Juni 2026 Teilnehmer beim SXSW London, während Harry eigene Termine wahrnahm.

Prinzessin Diana mit ihren Söhnen
Prinzessin Diana mit ihren Söhnen © Getty Images

Ungewisse Teilnahme von Prinz William

Im Vorfeld hatte die "Mail on Sunday" spekuliert, William könnte der Veranstaltung fernbleiben, falls sein Bruder anwesend ist. Durch die Absage der Sussexes fällt diese Option nun weg, eine Bestätigung für Williams eigenes Kommen liegt bislang aber noch nicht vor.

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