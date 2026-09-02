Sorge um Mette-Marit: Spital & Komplikationen

Hier die Story im Oe24 E-Paper lesen

Nach dem verpassten Königseid wurde Mette-Marit am Dienstag gemeinsam mit ihrem Ehemann im Rikshospitalet fotografiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Königspaar traf am Dienstag im Rikshospitalet ein, um sich medizinisch betreuen zu lassen. Das zeigen Aufnahmen, die ein Fotograf der Zeitschrift "Se og Hør" direkt vor Ort gemacht hat. Die beiden fuhren selbst in einem dunklen Range Rover zum Krankenhaus, wobei Haakon am Steuer saß und die Königin auf dem Rücksitz Platz genommen hatte. Kurze Zeit später wurde auch Prinzessin Märtha Louise vor dem Gebäude fotografiert.

Hintergründe des Spitalaufenthalts

Berichten zufolge verließ der König das Krankenhaus am Dienstag vorübergehend, während seine Ehefrau vorerst im Gebäude blieb. Nach etwas mehr als zwei Stunden kehrte er jedoch ins Rikshospitalet zurück, und das Königspaar verließ das Krankenhaus am späten Abend gemeinsam. Die Expertin Tove Taalesen erklärt gegenüber "Se og Hør" jedoch, keine voreiligen Schlüsse aus der gleichzeitigen Anwesenheit mehrerer Familienmitglieder im Krankenhaus zu ziehen.

Norwegens König Haakon VIII. sitzt in einem Auto, als er am 1. September 2026 das Nationalkrankenhaus in Oslo, Norwegen, verlässt. Königin Mette-Marit war an diesem Tag bei der verfassungsmäßigen Vereidigungszeremonie des Königs vor dem Storting nicht anwesend, da sie, wie das Königshaus mitteilte, unter gesundheitlichen Komplikationen im Zusammenhang mit ihrer im Juni durchgeführten Lungentransplantation litt. © EPA

Zwei unterschiedliche Notfälle

Es ist laut der Expertin nicht sicher, ob alle wegen Mette-Marit vor Ort waren. Ihr Schwager Durek wurde kürzlich an der Niere operiert und könnte ebenfalls im Spital liegen, weshalb Märtha Louise wegen ihres Ehemanns dort gewesen sein könnte. Es könnte sich somit um zwei völlig unterschiedliche familiäre Situationen im selben Krankenhaus handeln. Dennoch betont Taalesen, dass man die gesundheitliche Lage von Mette-Marit ernst nehmen müsse. Obwohl kein kritischer Zustand gemeldet wurde, überschatten die Komplikationen den historischen Tag der Familie.

König Haakon VIII. von Norwegen, Prinzessin Maertha Louise von Norwegen, Königin Sonja von Norwegen und Königin Mette-Marit von Norwegen treffen auf dem Palastplatz ein, um die Menschenmenge zu begrüßen. © APA/AFP/NTB/CORNELIUS POPPE

Keine offizielle Entwarnung

Die Situation der schwerkranken Königin bleibt weiterhin ein großes Thema im Land. Durch die unerwarteten Komplikationen nach ihrer Lungentransplantation herrscht weiterhin große Sorge um ihre Gesundheit. Ein erneuter Besuch im Rikshospitalet zeigt, dass die Lage ernst bleibt. Die kommenden Tage werden zeigen, wie sich der Zustand weiterentwickelt.