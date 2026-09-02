oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Transplantation

Sorge um Mette-Marit: Spital & Komplikationen

SR
von

Hier die Story im Oe24 E-Paper lesen

Nach dem verpassten Königseid wurde Mette-Marit am Dienstag gemeinsam mit ihrem Ehemann im Rikshospitalet fotografiert.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Königspaar traf am Dienstag im Rikshospitalet ein, um sich medizinisch betreuen zu lassen. Das zeigen Aufnahmen, die ein Fotograf der Zeitschrift "Se og Hør" direkt vor Ort gemacht hat. Die beiden fuhren selbst in einem dunklen Range Rover zum Krankenhaus, wobei Haakon am Steuer saß und die Königin auf dem Rücksitz Platz genommen hatte. Kurze Zeit später wurde auch Prinzessin Märtha Louise vor dem Gebäude fotografiert.

Auch interessant

Warum erwähnte König Haakon nicht seinen Sohn?

US-Politiker wirft Ex-Prinz Andrew Sexualverbrechen vor

Ohne Mette-Marit! König Haakon VIII. legt Eid ab

Hintergründe des Spitalaufenthalts

Berichten zufolge verließ der König das Krankenhaus am Dienstag vorübergehend, während seine Ehefrau vorerst im Gebäude blieb. Nach etwas mehr als zwei Stunden kehrte er jedoch ins Rikshospitalet zurück, und das Königspaar verließ das Krankenhaus am späten Abend gemeinsam. Die Expertin Tove Taalesen erklärt gegenüber "Se og Hør" jedoch, keine voreiligen Schlüsse aus der gleichzeitigen Anwesenheit mehrerer Familienmitglieder im Krankenhaus zu ziehen.

Ein Mann fährt einen schwarzen Range Rover mit reflektierenden gelben Warnwesten im Hintergrund.
Norwegens König Haakon VIII. sitzt in einem Auto, als er am 1. September 2026 das Nationalkrankenhaus in Oslo, Norwegen, verlässt. Königin Mette-Marit war an diesem Tag bei der verfassungsmäßigen Vereidigungszeremonie des Königs vor dem Storting nicht anwesend, da sie, wie das Königshaus mitteilte, unter gesundheitlichen Komplikationen im Zusammenhang mit ihrer im Juni durchgeführten Lungentransplantation litt. © EPA

Zwei unterschiedliche Notfälle

Es ist laut der Expertin nicht sicher, ob alle wegen Mette-Marit vor Ort waren. Ihr Schwager Durek wurde kürzlich an der Niere operiert und könnte ebenfalls im Spital liegen, weshalb Märtha Louise wegen ihres Ehemanns dort gewesen sein könnte. Es könnte sich somit um zwei völlig unterschiedliche familiäre Situationen im selben Krankenhaus handeln. Dennoch betont Taalesen, dass man die gesundheitliche Lage von Mette-Marit ernst nehmen müsse. Obwohl kein kritischer Zustand gemeldet wurde, überschatten die Komplikationen den historischen Tag der Familie.

Mehrere Menschen in schwarzer Kleidung halten rote Rosen und gehen aus einem Gebäude.
König Haakon VIII. von Norwegen, Prinzessin Maertha Louise von Norwegen, Königin Sonja von Norwegen und Königin Mette-Marit von Norwegen treffen auf dem Palastplatz ein, um die Menschenmenge zu begrüßen. © APA/AFP/NTB/CORNELIUS POPPE

Keine offizielle Entwarnung

Die Situation der schwerkranken Königin bleibt weiterhin ein großes Thema im Land. Durch die unerwarteten Komplikationen nach ihrer Lungentransplantation herrscht weiterhin große Sorge um ihre Gesundheit. Ein erneuter Besuch im Rikshospitalet zeigt, dass die Lage ernst bleibt. Die kommenden Tage werden zeigen, wie sich der Zustand weiterentwickelt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Strikte Auflagen für Lohan nach Entzug

Hammer-Start für Grabner und Vanek

Warum erwähnte König Haakon nicht seinen Sohn?

Meghan feiert heute 40er mit 65 Gästen

US-Politiker wirft Ex-Prinz Andrew Sexualverbrechen vor

Sorge um Mette-Marit: Spital & Komplikationen

Mette-Marit: Komplikationen! Sie kann nicht zum Königseid

Ohne Mette-Marit! König Haakon VIII. legt Eid ab

Thiem nach Kampf im Achtelfinale

"Avatar" - Das blaue Mega- Wunder