Mette-Marit: Komplikationen! Sie darf nicht zum Königseid

König Haakon wird ohne seine Frau Mette-Marit zum Königseid gehen müssen.

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Mette-Marit leidet derzeit unter Komplikationen nach ihrer Lungentransplantation. Darum falle sie nun aus, könne Haakon nicht zum Königseid begleiten.

Haakon wird vereidigt

Der geplante Königseid findet am Dienstag um 13:00 Uhr im Parlament statt. König Haakon wird seinen Eid auf die Verfassung wie geplant ablegen. Doch seine Ehefrau Mette-Marit kann bei diesem historischen Ereignis nicht an seiner Seite sein, wie der Palast in einer offiziellen Pressemitteilung am Dienstagvormittag bekannt gab. Grund für das überraschende Fernbleiben ist der aktuelle Gesundheitszustand der norwegischen Königin.

Sorge um die Gesundheit

Ihr behandelnder Lungenarzt Are Holm vom Rikshospitalet erklärte, dass Komplikationen nach einer Lungentransplantation nicht ungewöhnlich seien. Dies sei auch an diesem Dienstag der Fall, weshalb Mette-Marit über den Tag hinweg medizinisch beobachtet werden muss. Aus diesem Grund kann sie bedauerlicherweise nicht an der Zeremonie im Parlament teilnehmen, bei der der Königseid im Mittelpunkt steht. Zuletzt war sie jedoch noch am Montag bei der feierlichen Überführung des Sargs von König Harald auf dem Schloss anwesend.

Märtha Louise, König Haakon, Königin Mette-Marit, Königin Sonja. © EPA

Wer die Zeremonie begleitet

König Haakon wird bei dem Termin von seiner Familie unterstützt. Trotz des Fehlens von Mette-Marit sind bei der feierlichen Zeremonie rund um den Königseid folgende Familienmitglieder anwesend:

Kronprinzessin Ingrid Alexandra begleitet den neuen Monarchen.

Königin Sonja beobachtet die Zeremonie vom Saal aus.

Prinz Sverre Magnus wohnt der feierlichen Übergabe ebenfalls bei.

Die norwegische Königsfamilie am 31.8. © APA/AFP/NTB/CORNELIUS POPPE

Später am Dienstag wird die Kronprinzessin zudem ihren eigenen Eid auf die Verfassung schriftlich auf dem Schloss ablegen. Nach der Überführung des Sargs in die Schlosskapelle am Montag war die Familie noch gemeinsam auf den Schlossplatz getreten, um das Blumenmeer zu betrachten und das Volk zu grüßen.