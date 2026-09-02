Ingrid Alexandra
"Sieht aus wie Königin!" Alle feiern Kronprinzessin
Nach dem großen Thronwechsel in Norwegen hat die neue Kronprinzessin Ingrid Alexandra am Dienstag ihren Verfassungseid im königlichen Schloss Slottet unterzeichnet. In einem langen schwarzen Kleid, geschmückt mit einer roten Schärpe und zwei glänzenden Orden, zog sie alle Blicke auf sich.
Auch interessant
Offizielle Vertretung
Mit der vollzogenen Unterzeichnung des Dokuments kann sie ab sofort die offizielle Vertretung für ihren Vater, den neuen König Haakon VIII., übernehmen. Der feierliche Staatsakt für diesen Verfassungseid fand im Parlament in Oslo statt, wo zuvor bereits der König selbst vereidigt worden war.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Erste offizielle Bilder
Das Königshaus veröffentlichte im Anschluss offizielle Aufnahmen der feierlichen Zeremonie im Palast. Auf den Bildern trägt Ingrid Alexandra historische Orden, die sie einst von ihrem verstorbenen Großvater Harald V. geschenkt bekommen hatte. Ihre Mutter, Mette-Marit, konnte an den Feierlichkeiten aufgrund von gesundheitlichen Komplikationen nach einer Lungentransplantation leider nicht teilnehmen. Dennoch glänzte die Thronfolgerin bei diesem wichtigen Schritt für die Krone.
Begeisterung im Netz
In den sozialen Netzwerken lösten die Bilder der jungen Ingrid Alexandra im Zuge der Zeremonie für den Verfassungseid eine riesige Welle der Sympathie aus. Besonders ihr stilvolles Auftreten wurde von den Menschen im Netz gefeiert. Die Kommentare der Fans zeigten sich durchweg begeistert:
- "Perfekt und makellos! Sie wird eine wunderschöne Königin sein."
- "Schönes und würdiges Outfit, wirklich königlich."
- "Kronprinzessin – aber sie sieht schon wie eine Königin aus."
Stolz und stark
Viele Menschen in Norwegen zeigten sich zutiefst beeindruckt von der Haltung der Thronfolgerin in dieser schweren Zeit der Trauer um ihren Großvater. In den Kommentaren hieß es unter anderem: "So jung, so stark und bereits ein großer Stolz für Norwegen." Die große Anteilnahme zeigt deutlich, wie sehr die Bevölkerung hinter der neuen Generation der Monarchie steht.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden