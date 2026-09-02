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Ingrid Alexandra

"Sieht aus wie Königin!" Alle feiern Kronprinzessin

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Eine Frau mit Schleierhut und Medaillen trägt eine schwarze Kleidung bei einer Zeremonie.
© APA/AFP/NTB/TERJE PEDERSEN
Nach dem historischen Thronwechsel hat Kronprinzessin Ingrid Alexandra am Dienstag feierlich ihren Verfassungseid im königlichen Schloss Slottet unterzeichnet.
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Nach dem großen Thronwechsel in Norwegen hat die neue Kronprinzessin Ingrid Alexandra am Dienstag ihren Verfassungseid im königlichen Schloss Slottet unterzeichnet. In einem langen schwarzen Kleid, geschmückt mit einer roten Schärpe und zwei glänzenden Orden, zog sie alle Blicke auf sich.

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Ein Mann und eine Frau in festlicher Uniform sitzen auf goldenen Thronen im Parlamentsgebäude.
König Haakon VIII. (links) und Kronprinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen bei der Treueidzeremonie im Stortinget am 1. September 2026 in Oslo, Norwegen. Der neue König hat vor dem norwegischen Parlament den feierlichen Eid abgelegt, Norwegen im Einklang mit der Verfassung zu regieren. Er bestieg am 28. August den Thron, nachdem sein Vater, König Harald V. von Norwegen, im Alter von 89 Jahren verstorben war. © Getty Images

Offizielle Vertretung

Mit der vollzogenen Unterzeichnung des Dokuments kann sie ab sofort die offizielle Vertretung für ihren Vater, den neuen König Haakon VIII., übernehmen. Der feierliche Staatsakt für diesen Verfassungseid fand im Parlament in Oslo statt, wo zuvor bereits der König selbst vereidigt worden war.

Erste offizielle Bilder

Das Königshaus veröffentlichte im Anschluss offizielle Aufnahmen der feierlichen Zeremonie im Palast. Auf den Bildern trägt Ingrid Alexandra historische Orden, die sie einst von ihrem verstorbenen Großvater Harald V. geschenkt bekommen hatte. Ihre Mutter, Mette-Marit, konnte an den Feierlichkeiten aufgrund von gesundheitlichen Komplikationen nach einer Lungentransplantation leider nicht teilnehmen. Dennoch glänzte die Thronfolgerin bei diesem wichtigen Schritt für die Krone.

Eine Frau im schwarzen Kleid mit Schärpe und Orden steht auf rotem Teppich in einem prunkvollen Saal.
RESEND, HIGHER RESOLUTION: OSLO, NORWAY - SEPTEMBER 01: Crown Princess Ingrid Alexandra of Norway at the Oath Of Allegiance Ceremony at Stortinget on September 01, 2026 in Oslo, Norway. The new King has taken the solemn oath to govern Norway in accordance with its Constitution before the Norwegian Parliament. He ascended to the throne on August 28, following the death of his father King Harald V of Norway at the age of 89. (Photo by Per Ole Hagen/Getty Images) © Getty Images

Begeisterung im Netz

In den sozialen Netzwerken lösten die Bilder der jungen Ingrid Alexandra im Zuge der Zeremonie für den Verfassungseid eine riesige Welle der Sympathie aus. Besonders ihr stilvolles Auftreten wurde von den Menschen im Netz gefeiert. Die Kommentare der Fans zeigten sich durchweg begeistert:

  • "Perfekt und makellos! Sie wird eine wunderschöne Königin sein."
  • "Schönes und würdiges Outfit, wirklich königlich."
  • "Kronprinzessin – aber sie sieht schon wie eine Königin aus."
Zwei Frauen unterhalten sich draußen, eine im weißen Talar, die andere in dunkler Kleidung.
ASKER NORWAY - AUGUST 30: Parish priest Ida Buen Hanevold (L) and Crown Princess Ingrid Alexandra attend a mourning service in Asker Church following the death of King Harald V of Norway on August 30, 2026 in Asker, Norway. King Harald V of Norway passed away at Oslo University Hospital early in the morning on August 28 at the age of 89. (Photo by Per Ole Hagen/Getty Images) © Getty Images

Stolz und stark

Viele Menschen in Norwegen zeigten sich zutiefst beeindruckt von der Haltung der Thronfolgerin in dieser schweren Zeit der Trauer um ihren Großvater. In den Kommentaren hieß es unter anderem: "So jung, so stark und bereits ein großer Stolz für Norwegen." Die große Anteilnahme zeigt deutlich, wie sehr die Bevölkerung hinter der neuen Generation der Monarchie steht.

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