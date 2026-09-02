Enger Vertrauter verlässt König Charles III. nach 22 Jahren

Der als "Hot Equerry" bekannte Stallmeister Johnny Thompson quittiert seinen Dienst beim Militär und verlässt König Charles III. nach 22 Jahren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Oberstleutnant Jonathan "Johnny" Thompson, der langjährige Stallmeister von König Charles III., beendet seine Karriere beim britischen Militär nach 22 Jahren. Damit endet auch seine Arbeit im Königshaus, in dem er dem Monarchen jahrelang als verlässlicher Begleiter zur Seite stand. Künftig möchte sich der schottische Offizier einer beruflichen Laufbahn im privaten Sektor widmen.

Abschied von König Charles III

Thompson diente bereits dem damaligen Thronfolger Charles und dessen Ehefrau Camilla und war zudem als ranghöchster Bodyguard für Queen Elizabeth II. im Einsatz. Seit deren Ableben im September 2022 begleitete der Oberstleutnant des fünften Battalions des Royal Regiment of Scotland den Monarchen regelmäßig bei offiziellen Terminen. Nachdem er sich bereits 2024 schrittweise hinter die Kulissen zurückgezogen hatte, folgt nun der endgültige Abschied vom Hof. Ein Palastsprecher äußerte sich dazu: "Ihre Majestäten wurden selbstverständlich im Voraus von diesem Plan unterrichtet und sind Johnny sehr dankbar für seine Unterstützung in den vergangenen sieben Jahren und wünschen ihm nur das Beste für die Zukunft."

Johnny Thompson und Queen Elizabeth II. © PA Images via Getty Images

Fokus auf die eigene Familie

Für seinen Schritt aus der Öffentlichkeit gibt es auch private Gründe. Seit Sommer 2025 ist Thompson mit seiner zweiten Ehefrau Olivia verheiratet, im Mai 2026 kam eine gemeinsame Tochter zur Welt. Aus seiner ersten Ehe mit Caroline Thompson hat er bereits einen Sohn. Der Weggang des Stallmeisters ist zudem nicht der einzige Wechsel im Palast, denn auch der persönliche Butler von König Charles quittierte vor kurzem seinen Dienst.