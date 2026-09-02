Todesdrohungen gegen die Ehefrau von JP Kraemer

Nach den mutigen Enthüllungen über schwere Gewaltattacken in ihrer Ehe erlebt Julia Meck derzeit einen beispiellosen Albtraum im Netz. Die Ehefrau des bekannten Tuning-Stars Jean Pierre "JP" Kraemer wird von fanatischen Anhängern mit dem Tod bedroht.

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Erst vor wenigen Tagen hatte Julia Meck öffentlich über das erlittene Martyrium in ihrer Ehe gesprochen und schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann erhoben. Der bekannte YouTube-Star und Gründer des Dortmunder Firmen-Imperiums JP Performance reagierte prompt: Er räumte die Gewaltattacken ein, setzte sich ins Ausland ab und verkündete schließlich unter Tränen das Ende seiner Firmen-Ära. Doch anstatt Mitgefühl für das Opfer zu zeigen, machen fanatische Anhänger des Tuning-Idols nun ausgerechnet Julia Meck für den Ruin des Imperiums verantwortlich.

Die Aggressivität der Nachrichten im Netz hat mittlerweile ein lebensbedrohliches Ausmaß angenommen. Fanatische Unterstützer des YouTubers, der allein auf seinem Hauptkanal über zweieinhalb Millionen Abonnenten zählt, überschütten die junge Frau mit wüsten Beschimpfungen und konkreten Todesdrohungen.

Shocking Details: Unfassbare Drohungen im Netz

Die Nachrichten, die Julia Meck derzeit über die sozialen Kanäle erreichen, zeichnen ein erschreckendes Bild von digitaler Gewalt. Ein Nutzer schrieb ihr beispielsweise: "JP hätte dich lieber direkt kalt gemacht". Der Verfasser fügte hinzu, dass er hoffe, der Vorfall werde für sie noch "ein physisches Nachspiel" haben. In einer anderen Nachricht heißt es unverblümt: "Bleib nur noch zuhause, sonst weißt du, was mit dir passieren wird. Tod, glaub mir. Genieße die letzten Momente."

Die Angreifer werfen ihr vor, das Lebenswerk des YouTubers mutwillig zerstört zu haben. Kommentare wie "Eine ganze Ära hast DU zerstört!!" oder Vorwürfe wegen des Verlusts von zahlreichen Arbeitsplätzen überfluten ihr Postfach.

Julia Meck erstattet Anzeige bei der Polizei

Trotz der massiven Bedrohungslage versucht Julia Meck, sich nicht einschüchtern zu lassen, und setzt rechtliche Schritte. Nach vorliegenden Informationen hat sie wegen der gefährlichen Drohungen bereits Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Behörden ermitteln nun gegen die Verfasser der Hass-Nachrichten, um die Urheber im Netz ausfindig zu machen.

Gegenüber der "Bild" äußerte sich die Betroffene fassungslos, aber entschlossen: "Dass einige Internet-Rambos sich die Fakten zurechtbiegen, ist eine Sache. Ich verfolge die sozialen Medien im Moment ohnehin so wenig wie möglich. Aber Todesdrohungen erreichen mich, und dagegen setze ich mich zur Wehr."

Hintergrund: Gewaltattacken durch Video bewiesen

Die Vorwürfe des Opfers basieren nicht nur auf Aussagen, sondern sind durch Beweismittel untermauert. Ein Überwachungsvideo aus dem Spätherbst des vergangenen Jahres dokumentiert die brutalen Übergriffe in der gemeinsamen Villa. Darauf ist zu sehen, wie der Tuning-Star seine Noch-Ehefrau am Hals packt, wegschleudert und heftig gegen eine Wand drückt. Zudem liegen entsprechende Arztberichte und Aufnahmen von Hämatomen vor, die nach einem Polizeieinsatz angefertigt wurden.

Die Betroffene betont, dass sie trotz der Angst weiterhin für Gerechtigkeit kämpfen möchte: "Natürlich habe ich Angst. Aber ich bin tapfer und ich weiß, dass viele Menschen mich in dieser schwierigen Zeit unterstützen." Der Fall wirft ein Schlaglicht auf das Problem der häuslichen Gewalt und den darauffolgenden Hass, dem Opfer im digitalen Raum oft schutzlos ausgeliefert sind.