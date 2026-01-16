Arcotel mit Panorama-Restaurant eröffnet im April

Das Restaurant im Industrial-Chic bietet einen spektakulären 360-Grad-Blick auf Linz, die Donau und das Umland.

Linz. Im April 2026 eröffnet das 4-Stern- Arcotel Tabakfabrik im neuen 109 Meter hohen Quadrill Tower.

Die 189 Zimmer und Suiten greifen das industrielle Erbe der Tabakfabrik gestalterisch auf. Mit rund 1.000 m² Konferenzfläche auf einer Ebene entsteht eine neue Seminardimension in der Landeshauptstadt. Wortwörtlich der kulinarische Höhepunkt ist das Q27 im 27. Stock mit Restaurant, Bar, Lounge und Sommerterrasse.

Für Renate Wimmer, Eigentümerin der Arcotel Unternehmensgruppe und gebürtige Linzerin, ist das Projekt eng mit der Stadt verbunden: „Das Arcotel Tabakfabrik ist für mich weit mehr als ein weiteres Hotelprojekt. Es ist eine persönliche Herzensangelegenheit und zugleich eine Einladung, Linz als eigenständige, sehenswerte Destination wahrzunehmen."

Das Hotel ist ab sofort buchbar. Preisbeispiel: Von Freitag, 3. April, bis Sonntag,5. April, kostet das Business Doppelzimmer pro Nacht 114,75 Euro ohne Frühstück.