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Promi Big Brother: 1. Kandidaten geleakt

Nadja Benaissa
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Die 14. Staffel startet im Oktober und wie immer wird im Vorfeld bereits wild spekuliert, welche Stars heuer in den Container ziehen.
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Im Rahmen einer Live-Veranstaltung in Düsseldorf stellt Sat.1 am heutigen Mittwochabend die neuen Bewohner für "Promi Big Brother" vor. Das Format weicht damit grundlegend vom bisherigen Ablauf ab: Während die Teilnehmer in den vergangenen Jahren erst im Container aufeinandertrafen, lernen sich die Prominenten nun bereits im Vorfeld der Dreharbeiten kennen.

Laut Senderangaben werden die neuen Bewohner unter dem Motto einer "Gartenparty" gemeinsam vor Publikum präsentiert. Damit steht für alle Beteiligten schon vor dem eigentlichen TV-Start fest, mit welchen Mitstreitern sie die Unterkunft teilen werden.

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Im Vorfeld der offiziellen Bekanntgabe kursieren bereits mehrere prominente Namen in Medienberichten. Unter den potenziellen Teilnehmern befinden sich unter anderem Pop-Sängerin Nadja Benaissa (44, No Angels), Schlager-Interpret Patrick Lindner (65) sowie der ehemalige Profi-Boxer Axel Schulz (57).

Ebenfalls als Kandidaten gehandelt werden die frühere DFB-Nationaltorhüterin Nadine Angerer (47), Ex-Fußballprofi Christian Lell (41), Schauspieler Felix von Jascheroff (44) sowie der Berliner Gastronom René Redo (57).

Die 14. Staffel von "Promi Big Brother" wird ab dem 6. Oktober auf Sat.1 ausgestrahlt.

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