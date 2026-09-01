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Stefan Mross & Eva Luginger: Morddrohungen!

SR
von
Eine Frau und ein Mann schauen ernst, beide sind in einem Innenraum.
© Instagram
Stefan Mross und seine Partnerin Eva Luginger sprechen nach schockierenden Morddrohungen offen über die schwerste Krise ihrer Beziehung.
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Seit knapp drei Jahren sind Moderator Stefan Mross und Eva Luginger ein Paar, doch der Beginn ihrer Beziehung war von heftigen Diskussionen geprägt. Nach der Trennung von seiner Ex-Frau verliebte sich der Moderator ausgerechnet in deren beste Freundin. Im Interview mit RTL-Exclusiv sprachen die beiden nun über die schwerste Zeit ihres Lebens, in der sie sogar schockierende Morddrohungen von fremden Personen erhielten.

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Schwere Zeiten für Eva

Eva Luginger beschreibt im Gespräch, wie tief sie die bösartigen Reaktionen im Internet getroffen haben. Die Nachricht, dass sie Drohungen von anonymen Personen erhalten hat, ging für sie über alle moralischen Grenzen hinaus. Wer genau hinter den anonymen Botschaften steckt, ließen beide bewusst offen. Sie deuteten jedoch an, dass ehemalige Wegbegleiter und Freunde eine Rolle gespielt haben könnten. Diese schockierenden Morddrohungen sollen über Bekannte an das Paar herangetragen worden sein.

Konsequenzen im Umfeld

Das Paar um Stefan Mross zog daraufhin radikale Konsequenzen und trennte sich von falschen Freunden. Eva betonte, dass man in solchen Phasen das eigene Umfeld genau prüfen und gegebenenfalls aussortieren müsse.

Das Paar hat folgende Schritte unternommen

  • Sie haben ihr persönliches Umfeld kritisch bewertet.
  • Sie haben verdächtige Bekannte konsequent aussortiert.
  • Sie haben sich im gemeinsamen Alltag völlig neu positioniert.

Die schockierenden Morddrohungen haben die beiden letztlich noch enger zusammengeschweißt.

Gemeinsam durch die Krise

Für Stefan Mross zeigt sich der wahre Wert einer Partnerschaft besonders in schweren Phasen. Er betonte, dass man gerade in schwierigen Zeiten fest zusammenhalten müsse, um eine Krise zu überstehen. Nun blicken die beiden wieder positiv nach vorn und genießen ihr gemeinsames Leben, da das Schicksal entschieden hat und sie es heute glücklicherweise deutlich leichter haben.

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