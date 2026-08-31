Jack Whites Witwe zeigt sich mit neuer Liebe

Rafaella Nussbaum und ihr Partner Jan Kluwe zeigten sich innig auf dem Polo Cup 2026. Zusammen mit Sohn Maximilian genoss das Paar unbeschwerte Stunden vor den Kameras.

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Rafaella Nussbaum (41), die Witwe des im Oktober 2025 verstorbenen Musikproduzenten Jack White (†85), nutzte am Sonntag den Finaltag des "Engel & Völkers Polo Cup 2026" für einen Ausflug. Zusammen mit ihrem Partner Jan Kluwe und Sohn Maximilian genoss sie unbeschwerte Stunden. Gut gelaunt posierte sie mit dem Berliner Unternehmer für die Fotografen, hielt seine Hand und zeigte sich vertraut.

Jack White mit Gattin Rafaella © Getty Images

Gemeinsamer Schritt an die Öffentlichkeit

Anfang Mai machte Nussbaum ihre neue Beziehung auf Instagram öffentlich. In einem Interview im Juni schwärmte sie von Kluwe als wichtigem Halt und bester Freund. "Ich habe glücklicherweise endlich viel Liebe um mich herum", erklärte die 41-Jährige. An ihrem Partner liebe sie "sein Herz, seine Seele, seine Intelligenz, sein Aussehen". Zudem gebe er ihr und den Kindern Sicherheit und Vertrauen.

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Rückblick auf vergangene schwere Zeiten

Im Dezember 2015 hatte Nussbaum den Musikproduzenten Jack White geheiratet. Das Paar bekam zwei gemeinsame Kinder: Sohn Maximilian kam 2019 zur Welt, Tochter Angelina folgte 2023. Nach der Trennung verstarb White im Oktober 2025 durch Suizid. In dieser schwierigen Phase stand Kluwe der Witwe als Stütze zur Seite.

Zufällige Begegnung vor mehreren Jahren

Kennengelernt hatten sich die beiden vor rund drei Jahren in einem Berliner Restaurant. Im Sommer 2025 trafen sie sich in einem Beachclub in Südfrankreich wieder. In dieser Ausnahmesituation entwickelte sich nach und nach ihre Beziehung.