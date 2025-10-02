Alles zu oe24VIP
Thomas und Karina Gottschalk
© Instagram

Verzögerungen

Ärgerlich! Umzugs-Drama bei Thomas Gottschalk und seiner Karina

02.10.25, 12:32
Noch ist Geduld gefragt: Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina müssen den Einzug in ihr neues Traumhaus bei München erneut verschieben. 

Eigentlich wollten  Thomas Gottschalk  (75) und seine Frau Karina längst in ihrem neuen Zuhause nahe München wohnen. Doch der Einzug verzögert sich – das Haus ist noch nicht fertiggestellt. Wie der Entertainer der Abendzeitung München bestätigte, wird es nun wohl erst im November so weit sein.  

 


 

Bis dahin bleibt das Paar in einer Mietwohnung in der Münchner Innenstadt. Von dort aus verfolgen sie die letzten Baufortschritte. Der Umzug in die bayerische Landeshauptstadt war bereits 2019 erfolgt, nachdem die beiden zuvor in Baden-Baden lebten. Noch länger zurück liegt Gottschalks Zeit in Malibu, Kalifornien, wo er viele Jahre residierte.

Ohne Küche kein Einzug

Vor allem der Außenbereich und die Ausstattung der Küche bremsen den Zeitplan. Ehefrau Karina erklärte gegenüber der AZ: „Der Garten ist noch nicht fertig und die Küche noch nicht geliefert, daher müssen wir noch ein bisschen Geduld haben.“ In rund vier Wochen, so die Hoffnung der Gottschalks, könnte das neue Heim schließlich bezugsfertig sein.

