Gottschalk Mross London
© Instagram

Deutlich

Gottschalk mit Seitenhieb gegen Ex-Frau Thea: "Leben ist heute viel besser"

25.08.25, 09:42
Teilen

Mit seiner Karina ist Thomas Gottschalk sehr glücklich und zeigt das auch.

Thomas Gottschalk (75) genießt sein Liebesglück mit Ehefrau Karina Mross (62). 

Mehr zum Thema

Unbeschwerte Tage

Seit knapp einem Jahr ist das Paar verheiratet, wie im Nachhinein bekannt wurde. Es soll ein kleine, feine Zeremonie auf Ibiza gewesen sein. Nun hat das Paar einige unbeschwerte Tage in London verbracht, seinen ersten Hochzeitstag in der britischen Metropole gefeiert.

"Glücklicher bin ich heute!"

Gottschalk nimmt auf Instagram seine Fans mit auf diese besondere Reise. Das Paar ist beim Schlemmen zu sehen, beim Sightseeing und Bummeln. Sie wirken beide sehr happy und gelöst. Zu einem Haufen Bilder schreibt Gottschalk dann: "Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren bin ich wieder in London. Sowohl hier als auch in meinem Leben hat sich in der Zwischenzeit einiges getan – alles anders und viel besser. Glücklicher bin ich heute!"

Der letzte Satz wird als Seitenhieb gegen seine Ex-Frau Thea gewertet. Mit ihr war er 48 Jahre lang verheiratet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

