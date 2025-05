Thomas Gottschalk: Geheime Promi-Party zum 75. Geburtstag

Auch Österreicherin Doris Golpashin feierte mit der TV-Legende. Gottschalk lud zu einer Party im Stil der 70er-Jahre.

Wenn Thomas Gottschalk Geburtstag feiert, dann kommen nicht nur Freunde, sondern Weltstars – und das in einer der legendärsten Locations Deutschlands: der Sansibar auf Sylt. Der Entertainer lud anlässlich seines 75. Geburtstags rund 100 Gäste zu einem exklusiven Fest, das an eine große Samstagabendshow erinnerte.

Der Abend war geprägt von Charme, Herzlichkeit und jeder Menge Erinnerungen aus mehreren Jahrzehnten Showgeschichte. Gottschalks Dankesrede sorgte für Applaus und herzhaftes Lachen. „Das ist einer meiner letzten Samstagabend-Auftritte heute Abend“, sagte der Publikumsliebling mit einem Augenzwinkern – und spielte damit auf sein nahendes Karriereende an. „So eine Prominenz hat man selten bei einem Geburtstag“, sagte er laut Bild.

Mehr lesen:

Auch privat zeigte sich der Entertainer sichtlich glücklich. In Richtung seiner Ehefrau Karina sagte er: „Es geht, Freunde, dass man auf seine alten Tage noch mal Spaß am Leben finden kann. Es wird immer einfacher, wenn man eine junge Frau an seiner Seite hat.“

Ein Abend mit Fernsehgeschichte

Auf Instagram ließen einige Gäste ihre Follower an der Feier teilhaben – darunter Gottschalks Sohn Roman, der ein Foto mit seinem Vater postete, sowie die österreichische Moderatorin Doris Golpashin, die ebenfalls mitfeierte.

Die Gästeliste las sich wie ein „Who is Who“ der deutschsprachigen Fernsehunterhaltung: Günther Jauch (68), Oliver Pocher, Johannes B. Kerner (60), Jörg Pilawa, Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) sowie Guido Cantz (53) feierten gemeinsam mit dem Geburtstagskind.

Doris Golpashin feierte mit der Entertainer-Legende. © Instagram

Besonders bewegend: Die persönliche Rede von Günther Jauch, der sich als enger Freund erinnerte: „Ich habe Thomas das erste Mal vor genau 50 Jahren akustisch kennengelernt, als Journalistenschüler beim Bayerischen Rundfunk.“ Sogar bei minus 12 Grad habe er in seinem VW Käfer ausgeharrt, um keine Minute der revolutionären Moderation zu verpassen. „Du hast mein Leben verändert“, so Jauch, „weil du mich in die Unterhaltung und ins Fernsehen reingequatscht hast.“





Ein Abend voller Anekdoten, Nostalgie und echter Freundschaft – und vermutlich ein Fest, das in dieser Form so bald nicht wiederholt wird.