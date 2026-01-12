Jazz Gitti: Fäkal-Attacke auf Auto! Eskaliert jetzt der Nachbarschaftsstreit?

Die beliebte Sängerin zeigt ein schockierendes Video.

Nachbarschaftsstreits können heftige Auswüchse annehmen. Das ist auch in diversen Reality-Formaten gut zu sehen.

Mehr zum Thema

Zwist kann herrschen wegen unterschiedlicher Lebensgewohnheiten , zum Beispiel was Lärm angeht, oder wenn die Haustiere nerven. Manchmal steht man sich auch einfach nicht gut zu Gesicht.

Clip der Attacke

Anscheinend dürfte auch Jazz Gitti so ihre Erfahrungen gemacht haben in der Hinsicht. Denn auf Instagram teilt sie nun ein Video, das eine Fäkalattacke auf ein Auto zeigt. Point of View, so schreibt Gitti auf Instagram: "Wenn du deine Nachbarn einfach nicht leiden kannst."

Übeltäterin

Ups, hier ist ja Gitti selbst die Übeltäterin! Aber, was nach einer Exkrementen-Schmiererei vom Feinsten auf der Kühlerhaube aussieht, das ist nur ein Fake: Nutella und Limonade sind he die Zutaten und keine Ausscheidungen. Zudem hat Jazz Gitti wahrscheinlich keinen Streit mit den Nachbarn, sondern wollte einfach mal wieder eines ihrer lustigen Videos veröffentlichen.