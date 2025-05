TV-Hammer! Legende Thomas Gottschalk (74) hört auf

Eine Ära im deutschen Fernsehen steht vor dem Aus: Nach Informationen der Bild wird Thomas Gottschalk am Samstagabend offiziell seinen Abschied von der Samstagabendunterhaltung verkünden.

In der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" soll der 74-Jährige live im Studio das Ende seiner langjährigen TV-Karriere in diesem Format bekannt geben.

Gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch steht Gottschalk erneut vor der Kamera, um sich ahnungslos Spiel- und Quizrunden zu stellen. Doch dieses Mal wartet am Ende der Sendung eine besondere Überraschung – vor allem für sein Publikum: Gottschalk hört auf.

Die Entscheidung kommt für viele überraschend, denn erst vor wenigen Tagen feierte das Trio ein starkes Quoten-Comeback. Die Show sicherte sich den Primetime-Sieg in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Umso größer der Schock: Der beliebte Moderator will nicht mehr weitermachen.

Schlussstrich

Laut dem Bericht soll auch Günther Jauch versucht haben, seinen langjährigen Freund zum Umdenken zu bewegen – offenbar ohne Erfolg. Gottschalk sei überzeugt: Es ist an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen.

Voraussichtlich Anfang Dezember wird die letzte Denn sie wissen nicht, was passiert-Ausgabe in der bekannten Besetzung über die Bühne gehen. RTL plant laut Bild ein würdiges Abschiedsfinale mit großem Dank an den Entertainer.

Wie es danach mit dem Format weitergeht, ist bislang offen. Klar scheint aber: Die Sendung selbst soll bleiben. Sie sei zu erfolgreich, um eingestellt zu werden – doch wer künftig Gottschalks Platz einnehmen könnte, ist noch unklar.