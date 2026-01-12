Alles zu oe24VIP
Golden Globes: die Aufreger und Abräumer
© Getty Images

Hollywood

Golden Globes: die Aufreger und Abräumer

12.01.26, 11:59
Wenig Überraschungen, viele Traum-Roben und ein paar Mode-Hoppalas. Die Golden Globes glänzten stark wie nie. Liebes-Show von Timothée Chalamet und Kylie Jenner, sowie Tschick-Alarm inklusive  

Je 4 Preise für den schrägen Politthriller "One Battle After Another“ und das TV-Drama „Adolescence“, Favoriten-Siege für „Hamnet“,“K-Pop Demon Hunters“, Jessie Buckley, Wagner Moura und Rose Byrne. Aber wieder kein Award für Leonardo DiCaprio, der sich wie schon bei Critics Choice Awards „Marty Supreme“-Star Timothée Chalamet geschlagen geben musste. Wenig Überraschungen bei den Golde Globes, die in der Nacht auf Montag im Beverly Hilton Hotel von Los Angeles vergeben wurden und als richtungsweisend für die Oscars (15. März) gelten.

© Getty Images

© Getty Images

In Punkt Mode ja sowieso. Da überstrahlen Selena Gomez in schwarzweißer Feder-Robe von „Chanel“, Ariana Grande mit ihrem schwarzen schulterfreien Ballkleid von „Vivienne Westwood“. Kate Hudson (Armani) und Kylie Jener mit Metallic-Korsettkleid von „Ashi Studio“ und maßgefertigtem 100-Karat-Schmuck von „Lorraine Schwarz“ alle Sieger.

© Getty Images

© Getty Images

Für Kopfschütteln sorgte indes das transparente „Givenchy“ Blumenkleid von Jennifer Lawrence, die altbackene Pailletten-Robe von Leighton Meester und das gar extravagante Jean-Louis Scherrer Netz-Kleid von Jennifer Lopez.

© Getty Images

© Getty Images for CBS
 

Noch mehr Aufregung gab’s nur um Sean Penn, der sich unerlaubterweise eine Zigarette anzündete sowie um Selena Gomez und Kristen Bell, die die Award Show vorzeitig verließen. Und somit die großen Backstage-Szenen verpassten: die irritierte Gesichtsstarre von Amanda Seyfried, als sie gegen Rose Byrne verlor. Die Ovationen für Julia Roberts als Präsentatorin und den Triumph von „Adolescence“-Star Owen Cooper (16) als jüngster Globe-Sieger aller Zeiten.

© Getty Images

© Getty Images for CBS

Und natürlich die große Liebes-Show von Timothée Chalamet und Kylie Jenner, die sogar nicht die Finger voneinander lassen konnten. Zugabe am 15. März bei den Oscars. Die Nominierungen dafür werden am 22. Jänner bekannt gegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

